Las confesiones de Enrique Arce sobre 'Arturito', su personaje en La casa de papel: "Es lo que seríamos nosotros en esa situación"

El actor valenciano Enrique Arce, conocido mundialmente por su papel de ‘Arturito’ en ‘La casa de papel’, ha visitado el espacio ‘Gente que cuenta’ de ‘Mediodía COPE MÁS Valencia’ para conversar con Carles Villeta. Durante la entrevista, el intérprete no solo ha desvelado sus próximos proyectos, sino que también ha reflexionado sobre el personaje que, contra su voluntad inicial, lo catapultó a la fama internacional y que, según él, funciona como un espejo de la personalidad del espectador.

Dime qué piensas de ‘Arturito’ y te diré quién eres

Enrique Arce ha explicado que el odiado o querido ‘Arturito’ es, en realidad, “el personaje más humano de la serie”. Según le trasladó en su día Álex Pina, creador de la ficción, los demás personajes son superhéroes, pero Arturo “es lo que seríamos nosotros en esa situación”. Esta humanidad es la que, según Arce, provoca reacciones viscerales y opuestas en el público, estableciendo una curiosa conexión con su forma de ser.

Arturo es el personaje más humano de la serie" Enrique Arce Actor

El actor va más allá y traza un perfil del espectador según su opinión sobre el personaje. “La gente más optimista, que suele ser más alegre, suele divertirse contigo, y la gente que le cae mal suele ser más criticona, más negativa, más pesimista”, ha afirmado Arce. Esta dualidad nació de forma imprevista, ya que el personaje estaba destinado a morir en el sexto episodio, pero su potencial cómico hizo que los guionistas cambiaran de opinión.

Enrique Arce en 'La casa de papel'

La gran noticia: su regreso a los escenarios valencianos

Durante la charla, el actor ha dado una primicia que alegrará a los amantes del teatro. Tras una década alejado de los escenarios, ha anunciado su vuelta a las tablas en su tierra natal. “Quiero volver a Valencia a hacer teatro”, ha declarado con rotundidad. Este regreso se materializará el próximo 18 de octubre en el Teatro Talía.

Quiero volver a Valencia a hacer teatro" Enrique Arce Actor

De El Cabañal a la fama mundial

Nacido en El Cabañal, un barrio del que se siente “muy orgulloso”, Enrique Arce no tuvo una vocación temprana. De hecho, llegó a la interpretación por casualidad mientras estudiaba Derecho, al acompañar a su novia a una audición del grupo 'Teatre Lliure Companyia'. Fue allí donde, animado por Jaime Pujol, descubrió un “veneno” que le llevaría a dejar la carrera y formarse como actor en Nueva York.

Antes del fenómeno de ‘La casa de papel’, que rechazó hasta en tres ocasiones, Arce ya contaba con una sólida carrera en España con series como ‘Periodistas’ o ‘Física o Química’, y había dado el salto internacional con películas junto a Woody Allen o Pierce Brosnan. Su fama global le ha llevado a vivir situaciones insólitas, como ser reconocido más en París o Roma que en Madrid y recibir la llamada del presidente de Argentina para invitarle a la Casa Rosada.

Enrique Arce viendo al Valencia CF

En la recta final de la entrevista, el actor ha ofrecido una reflexión personal. El consejo que le daría a su ‘yo’ de 20 años sería que le dedicara “un poco más de tiempo” a su familia, un aspecto que lamenta haber descuidado por su carrera. Al final, su trabajo cuenta la historia de “un tío del Cabañal que, contra todo pronóstico, y porque se le puso entre ceja y ceja, acabó trabajando en la meca del cine”.