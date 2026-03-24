¿Cómo nota una empresa de transportes con 300 camiones las medidas anticrisis?: "Una tomadura de pelo para el sector"

Dos días después de que haya entrado en vigor el plan aprobado por el Gobierno central para paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio en nuestros bolsillos, en Mediodía COPE en Guadalajara continuamos buscando la reacción de diferentes sectores, en este caso del transporte de Guadalajara.

Entre las medidas contempladas en ese plan dotado con 5.000 millones de euros, se incluye la reducción del IVA del 21 al 10 por ciento en carburantes y en electricidad, algo que -se calcula- ahorrará a los ciudadanos cerca de 507 millones de euros.





"Las medidas van a beneficiar al usuario de a pie al rebajar el 11 por ciento de IVA, pero a nosotros, a nivel empresarial, nos ha perjudicado totalmente" -ha asegurado Enrique Chinchón, gerente de Transportes Chinchón, explicando que, en su caso, tienen "una indiciación del gasóleo profesional que se está viniendo cargando el 30 por ciento de ese porcentaje, con lo cual ahora mismo, al rebajar el IVA, en ese 11 por ciento nos perjudica un 3 por ciento más en no poder repercutir a nuestros clientes la indiciación del gasóleo". Y es que, tal como ha subrayado, "nosotros, así facturamos, así pagamos y cobramos".

Y esto a pesar de la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo para profesionales que se integra en el paquete de medidas, ya que, al estar ya recibiendo "un 0,49", la cantidad se traduce en la realidad en "15 céntimos más". A esto hay que añadir que "para acogerte a esta subvención, se han puesto una serie de condiciones, como no poder despedir a nadie de tu plantilla, aunque te haga cualquier cosa" -ha señalado Chinchón, considerando, por tanto, que las medidas no dejan de ser "una tomadura de pelo que ha hecho el Gobierno a la actividad del transporte".

Transportes Chinchón tiene 300 camiones, 170 de ellos en Cabanillas del Campo

Así las cosas y con un mercado energético marcado por la volatilidad y la escalada de precios desde el comienzo de la guerra en Irán, a Transportes Chinchón, así como a otras empresas del sector, no le salen las cuentas.

"Nuestra compañía va a asumir este mes casi 400.000 euros más de un gasto solo en gasóleo, que yo no voy a poder repercutir a mis clientes hasta el mes que viene" -ha apuntado el gerente, sumando a esa cantidad "todo lo que se mueve alrededor del petróleo, como son las ruedas, los lubricantes, los plásticos, el gas, la luz... Todo eso nos está repercutiendo en costes".

En definitiva, tal como ha augurado, "como no se tomen medidas, muchas compañías al mes siguiente, que es el mes de abril, no van a poder continuar".

Cabe señalar que Transportes Chinchón, que tiene sedes en León, Barcelona y Guadalajara, concretamente en el polígono industrial de Cabanillas del Campo, cuenta con una flota de 300 camiones, de los que 170 corresponden a la planta cabanillera, en la que trabajan casi 200 personas, del cerca de medio millar a las que emplea en total.