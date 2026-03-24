Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega se disputarán la secretaría general del PSOE de Extremadura

Las candidaturas encabezadas por Álvaro Sánchez Cotrina y Soraya Vega Prieto han superado los avales necesarios para optar a la Secretaría General del PSOE de Extremadura.

La Comisión Regional de Ética del PSOE de Extremadura ha proclamado de manera provisional estas dos candidaturas que, en caso de no presentarse recurso alguno, serán oficiales en el plazo de dos días, es decir, el jueves, día 26.

Todas ellas han cumplido con el requisito de registrar en tiempo y forma un mínimo del 12 por ciento de avales (1.124) y un máximo del 15 por ciento (1.405).

A partir de ahora, desde este miércoles, día 25, y hasta el próximo 10 de abril se desarrollará la campaña de información, ha informado el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Tras ello, la primera jornada de votación será el 11 de abril. En total, 9.366 militantes están llamados a las urnas en Extremadura ese día.

Según informa el Comité Organizador, las primarias socialistas contarán con 196 centros de votación distribuidos por toda la región. De ellos, 99 estarán ubicados en la provincia de Badajoz y los otros 97, en la ce Cáceres.

Finalmente, el proceso culminará con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del partido y que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.