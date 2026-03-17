El lobo baja al valle en La Rioja y ataca por primera vez a un rebaño en Santurde: "No puedo dormir tranquilo, mata y vuelve"

La presencia del lobo es ya una realidad en el entorno de Santurde, en La Rioja. Por primera vez, un ejemplar ha llegado a esta llanura riojana, donde ha matado a 26 ovejas en los últimos días. Y sus presas las ha encontrado en la explotación de César Ortiz, el único ganadero de la zona. Los aullidos del lobo han bajado al valle, generando una situación insólita que los más mayores del lugar no recuerdan. El lobo a escasos 500 metros de las casas, un ejemplar que ya ha sido visto en varias ocasiones, incluso a plena luz del día.

COPE Los daños del ataque

Una expansión sin precedentes

El impacto de los ataques se ha multiplicado por tres en los últimos años, pasando de producirse en una decena de localidades a cerca de 30 municipios riojanos. El número de ganaderías en extensivo afectadas también ha crecido de 28 a unas 60, según datos de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Esta expansión ha provocado que la media de ataques se sitúe en una cabeza y media de ganado cada día.

El crecimiento de la población del lobo en la región se ha multiplicado por cinco desde 2021. La estimación actual es de seis manadas y siete lobos solitarios, lo que suma un total de 71 ejemplares. Estas cifras contrastan con el histórico de las últimas cuatro décadas, cuando se registraba una oveja muerta cada dos días.

COPE Ataque en Santurde

La impotencia del ganadero

César Ortiz, que posee un rebaño de unas 500 ovejas, vive en un estado de intranquilidad constante. "No puedes dormir tranquilo, esto te da miedo bajar a ver lo que ha pasado", confiesa. En solo dos semanas ha sufrido tres ataques, dos de ellos de gran virulencia, que han convertido lo que parecía un incidente aislado en una auténtica pesadilla.

El balance es desolador: 26 ovejas muertas y varias heridas, a lo que se suman daños indirectos. "Hay abortos en días posteriores y mueren algunas ovejas heridas, así que hay bastante daño que no se ve de momento", explica César. Se siente indefenso, ya que el lobo ha conseguido entrar repetidamente en una finca vallada: "Se lo salta, se mete por debajo, por donde quiere entrar".

No puedes dormir tranquilo, me da miedo ver el panorama cada mañana" César Ortiz Ganadero riojano

La principal hipótesis es que se trate de un lobo errante, un ejemplar joven expulsado de su manada que busca territorio y alimento fácil. Su localización es muy complicada a pesar de haber sido visto varias veces a plena luz del día a unos 500 metros de Santurde, cerca de la civilización. Pese a los esfuerzos de guardas y del propio ganadero, no ha podido ser localizado.

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Un marco legal que no da frutos

A pesar de que una modificación de la Ley de Biodiversidad de La Rioja extrajo al lobo del listado de especies protegidas en la comunidad, permitiendo su caza de forma regulada y controlada en casos de ataques, la situación no mejora para los ganaderos. La temporada de caza finalizó hace un mes sin que conste que se haya abatido ningún ejemplar en la región.

A esta situación suma la solicitud de las ayudas. Las compensaciones por oveja muerta, que pueden llegar hasta los 197 euros, se demoran fruto de los trámites necesarios. "A un amigo le ha tocado y desde octubre todavía no le han dicho nada, ni si le van a pagar", lamenta César, reflejando la incertidumbre del sector.

Si con los años que tengo, hay que invertir en un pabellón ya es mejor abandonar" César Ortiz Ganadero riojano

La situación ha llevado a este ganadero a una posición límite, enfrentándose a la difícil decisión de continuar con su explotación. La inversión necesaria para proteger completamente el ganado en un pabellón es demasiado alta. "Para los años que tengo yo, no merece la pena gastarte dinero, es mejor abandonar", concluye con resignación.

el gobierno de la rioja autoriza un control poblacional con medios propios del lobo: 4 ejemplares

El Gobierno de La Rioja ha autorizado un control poblacional con medios propios del lobo en las zonas del Alto Najerilla y del Camero Viejo, que se concreta en cuatro ejemplares.

Así lo han indicado este martes a EFE fuentes del Gobierno regional, que han precisado que no se trata de una batida.

Este acuerdo se produce tras finalizar el periodo autorizado de batidas de este animal entre el 1 de octubre de 2025 y el 7 de febrero de 2026, según la orden de caza de la temporada 2025-2026 en La Rioja, y en el que no se ha matado ningún ejemplar.