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La imagen del día de Manolo Oliveros: "Hansi Flick sigue la estela de Cruyff"

Manolo Oliveros aborda la futura renovación del técnico alemán, tras las palabras de Joan Laporta sobre su futuro. 

Manolo Oliveros, en los estudios de COPE Barcelona.
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LA IMAGEN DEL DIA | 17 MARZO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

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