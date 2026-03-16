Huelga general en Euskadi este martes 17-M: quiénes la organizan, por qué y servicios mínimos

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde han convocado este martes, 17 de marzo, una huelga general en Euskadi y Navarra para exigir la implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio que alcance, al menos, los 1.500 euros mensuales. La protesta se desarrollará bajo el lema “Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500 euros. Mejorar salarios para repartir la riqueza”.

La central sindical ESK también ha anunciado movilizaciones durante la jornada, aunque con actos propios, mientras que CCOO y UGT se han desmarcado de la convocatoria.

Los sindicatos convocantes han defendido la huelga como una herramienta para “vaciar las fábricas y llenar las calles” con el objetivo de presionar por una subida salarial y por la capacidad de Euskadi de decidir su propio salario mínimo. Además de la reivindicación salarial, la movilización también se plantea como una protesta “contra la guerra y a favor de la justicia social”.

Desacuerdos con la patronal

ELA y LAB han intentado en varias ocasiones abrir una negociación con la patronal vasca, Confebask, en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para establecer un salario mínimo de convenio. Ante la negativa de la organización empresarial a abordar el tema en ese foro, los sindicatos presentaron una demanda judicial.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a Confebask tras el juicio celebrado el pasado 20 de enero. La patronal ha reiterado que no se opone al diálogo, aunque considera que debe abordarse dentro del marco del diálogo social y tratar cuestiones como el absentismo, la productividad o la competitividad.

Pese a la resolución judicial, ELA y LAB han vuelto a citar a Confebask el próximo 24 de marzo en el CRL para negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales en Euskadi.

manifestaciones

Durante la jornada de huelga se prevé la instalación de piquetes informativos desde primera hora de la mañana. A las 12:30 horas están convocadas manifestaciones en las tres capitales vascas: en Bilbao partirá desde la plaza Elíptica, en San Sebastián desde la plaza Pío XII y en Vitoria desde la plaza Bilbao.

Por la tarde también se celebrarán movilizaciones en numerosas localidades. En Bilbao tendrá lugar una manifestación a las 17:30 horas desde Diputación, mientras que en San Sebastián y Vitoria se celebrarán a las 18:00 horas desde la plaza Cataluña y la plaza de la Virgen Blanca, respectivamente.

servicios mínimos

Con motivo de la huelga, el Gobierno vasco ha fijado servicios mínimos en varios sectores esenciales. En sanidad, los hospitales funcionarán con personal equivalente al de un día festivo y la atención primaria con plantilla similar a la de un sábado. Los servicios de emergencia y el teléfono 112 operarán al 100%.

En transporte público, autobuses, trenes, tranvías y funiculares prestarán el 30% de los servicios habituales. Metro Bilbao anuncia que esta oferta del 30% podría verse reforzada en algunos momentos en función de la disponibilidad de personal.

En el ámbito educativo se garantizará personal mínimo para el control de accesos y la atención básica del alumnado, mientras que en residencias de mayores y centros sociales se mantendrá parte del personal de atención directa para asegurar los cuidados esenciales.

La última huelga general en Euskadi tuvo lugar el 30 de enero de 2020, también impulsada por ELA y LAB junto con otras organizaciones sindicales y colectivos sociales agrupados en la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria. Aquella convocatoria se celebró bajo el lema “Trabajos, vidas y pensiones dignas” y, al igual que la actual, no contó con el respaldo de CCOO ni UGT.