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Manu Morillo marca uno de los goles del año en el At.Baleares antes de visitar al Sant Andreu: "Nunca había marcado un gol como ese"

El delantero andaluz remató hacia atrás un centro desde la izquierda. Conexión Morillo: de Víctor para Manu

Gol de Manu en un cabezazo hacia atrás ante el At.Lleida
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Manu Morillo

Jordi Jiménez

Mallorca - Publicado el - Actualizado

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