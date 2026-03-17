Manu Morillo marca uno de los goles del año en el At.Baleares antes de visitar al Sant Andreu: "Nunca había marcado un gol como ese"
El delantero andaluz remató hacia atrás un centro desde la izquierda. Conexión Morillo: de Víctor para Manu
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
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