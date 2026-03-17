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Pere Romeu y la visita de Joan Laporta: "El femenino es un pilar fundamental del club"

El entrenador del Barça femenino analizó la actualidad azulgrana, en la previa del derbi de Copa de la Reina, tras el apoyo de Laporta después de ganar las elecciones del pasado domingo.

Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona femenino.
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PERE ROMEU PREVIA BADALONA WOMEN COPA DE LA REINA VUELTA

Eduard Badía

Barcelona - Publicado el

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