Pere Romeu y la visita de Joan Laporta: "El femenino es un pilar fundamental del club"
El entrenador del Barça femenino analizó la actualidad azulgrana, en la previa del derbi de Copa de la Reina, tras el apoyo de Laporta después de ganar las elecciones del pasado domingo.
Barcelona - Publicado el
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