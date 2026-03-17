La Generalitat intensifica la guerra contra la peste porcina africana con un despliegue sin precedentes

El Govern ha anunciado este martes un refuerzo significativo del operativo contra la peste porcina africana (PPA) para acelerar la fase de erradicación del brote en el área metropolitana de Barcelona, lo que supone una inversión de 5 millones de euros. Desde el Centro de Mando Avanzado de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda, la consejera de Interior, Núria Parlon, y el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, han detallado la nueva estrategia. Ambos han asegurado que la enfermedad está contenida, pero han advertido que el proceso será largo.

Este nuevo impulso al dispositivo sumará 15 nuevos agentes rurales especializados en capturas, 17 efectivos más para la unidad de vigilancia con drones y 132 miembros de ADF (Agrupaciones de Defensa Forestal). La consejera Parlon ha explicado que este incremento de recursos humanos y técnicos es clave para intensificar las labores sobre el terreno. El objetivo es dar apoyo en la búsqueda de cadáveres, el mantenimiento de trampas y la supervisión de los cierres perimetrales.

Balance de 113 días de contención

La decisión de pasar a la fase de erradicación llega después de 113 días de trabajo continuado del dispositivo. Durante este periodo, según ha detallado la consejera Parlon, se han movilizado 550 agentes rurales en diferentes turnos. El balance hasta la fecha es de 1.189 jabalíes capturados, 1.986 muestras recogidas y 227 positivos detectados, cifras que, según el Govern, demuestran que la primera fase ha servido para contener la enfermedad y evitar que el virus saliera de la zona afectada.

ACN Un agente rural explica el operativo

La titular de Interior ha destacado la alta complejidad del operativo, desplegado en un entorno que afecta a 18 municipios densamente poblados. Para frenar la dispersión de los animales, durante estos meses se han instalado 200 elementos operativos y 16 barreras físicas con pasos de fauna y puentes. "Ahora ya tenemos la autorización para hacer esta erradicación de manera contundente", ha afirmado Parlon, subrayando el paso a una fase más agresiva contra el brote.

Una erradicación que no será rápida

Por su parte, el consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha defendido que se ha conseguido el "blindaje" de la zona cero y la contención del brote, pero ha pedido cautela y paciencia. Ordeig ha insistido en que el proceso no será inmediato y ha advertido que "no será rápido, no hay ningún país que haya estado menos de un año en encontrar el último cadáver de PPA". El consejero ha rematado esta idea asegurando que "no lo arreglaremos en cuatro días", pidiendo "confianza, paciencia, dejar trabajar y discreción" para facilitar la labor de los equipos.

La nueva estrategia de erradicación se basa en capturas selectivas, trampas, esperas, tiradores, perros de rastreo, drones y puntos de desinfección. El objetivo, según Ordeig, es reducir al máximo la presencia de jabalíes dentro del área de alto riesgo para cortar la cadena de transmisión. Como muestra de la intensificación de las medidas, el consejero ha precisado que este mismo martes se han activado 100 esperas con cazadores en la zona.

Ordeig también ha querido remarcar que el caso catalán es especialmente complejo porque, a diferencia de la mayoría de precedentes europeos, afecta a una área metropolitana muy poblada. En este contexto, ha reivindicado la magnitud del dispositivo desplegado por la Generalitat. "Nunca había habido un despliegue de medios tan grande como este en toda la historia de la Generalitat de Catalunya por sanidad animal", ha sentenciado con rotundidad el consejero.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

La consejera Parlon ha concluido su intervención con un llamamiento a la "complicidad" ciudadana, insistiendo en que el éxito de la estrategia depende en gran medida del cumplimiento de las restricciones. Ha recordado a la población la importancia de llamar al 112 si se detecta un jabalí muerto o enfermo y la prohibición de alimentar a estos animales. Además, ha solicitado un esfuerzo extra para cerrar bien los contenedores de basura, sobre todo en las urbanizaciones cercanas a las zonas boscosas.

El Govern ha querido dejar claro que, aunque se valora positivamente el comportamiento general, no se descartan sanciones si se detectan incumplimientos reiterados de los cierres o actos vandálicos contra las infraestructuras de contención. En paralelo, el dispositivo de seguridad se mantiene con un despliegue diario de unos 149 efectivos entre Mossos d'Esquadra, policías locales y otros cuerpos de apoyo, centrados especialmente en controlar los accesos a las zonas restringidas.

A pesar del buen comportamiento ciudadano durante el primer fin de semana con restricciones en Collserola, el Govern insiste en que las próximas semanas serán determinantes. La efectividad del refuerzo de recursos y el cumplimiento de las normas por parte de la ciudadanía serán clave para comprobar si es posible acelerar la erradicación definitiva del brote de peste porcina africana.