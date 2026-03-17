Los protagonistas analizan la derrota de la UD Las Palmas

La sensación en el vestuario de la UD Las Palmas tras la derrota es de estar "jodido" y de haber recibido un golpe muy duro. El técnico, Luis García, no ocultó su enfado al término del encuentro: "Sin lugar a dudas, muy enfadados, muy cabreados, también por nuestra gente que ha venido". El equipo pasó de tener el partido bajo control a dejarlo escapar en los minutos finales, una situación que el entrenador califica como difícil de digerir.

Es un golpe un golpe duro" Luis García Entrenador de la UD Las Palmas

Dos caras opuestas

El análisis del partido es unánime y apunta a dos partes muy diferenciadas. "La primera parte estaba muy, muy controlada", afirmó García, quien lamentó las ocasiones falladas para sentenciar. "Tuvimos situaciones muy claras para poder ponernos en ese 0-2 que hubiera marcado mucho las distancias". En la misma línea, Kirian apuntó a una posible falta de ambición para cerrar el partido: "Quizás nos nos faltó un poquito, a lo mejor, de hambre, de quererlo".

Quizás nos faltó un poquito de hambre, de quererlo" Kirian Jugador de la UD Las Palmas

Por contra, el equipo no supo reaccionar en la reanudación. "El segundo tiempo no hemos entrado bien", reconoció el técnico. "Nos ha costado ajustarnos, nos ha costado ganar duelos, nos ha costado después defender el área". Esta falta de ajuste, según Kirian, se debió en parte a los cambios del rival: "Con el ajuste ellos que hacen, de meter a Lazo por dentro, nos empiezan a encontrar un poco más espacios".

Un final con polémica

El desenlace del encuentro llegó con controversia. Ale García, pese a defender que el equipo hizo "un partido muy completo atrás", admitió que "el descuento, la verdad, que nos pasó factura". El jugador señaló directamente a una decisión arbitral: "Ese bar, que creo que ha habido polémica, porque se sacó el córner después de de esa jugada". Pese a todo, el vestuario ya mira al futuro, con el partido del domingo ante el Sporting en el horizonte.