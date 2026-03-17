Bodegas Ruiz Torres se alza con dos Medallas de Oro en el prestigioso concurso VinEspaña

La bodega extremeña Ruiz Torres ha conseguido dos Medallas de Oro en el concurso VinEspaña 2026, un certamen organizado por la Federación Española de Enología. Los vinos galardonados han sido su Syrah Crianza y el Verdejo, ambos evaluados mediante el sistema de cata a ciegas por expertos del sector, lo que subraya el prestigio de este reconocimiento.

Una bodega con historia y futuro

Estos vinos premiados se elaboran en la bodega situada en Cañamero (Cáceres), en la comarca de Villuercas-Ibores-Jara. Bodegas Ruiz Torres, con una tradición familiar que se remonta a 1870, se encuentra en un enclave espectacular a tan solo 12 kilómetros del Real Monasterio de Guadalupe, lugar que conserva el tratado vitivinícola más antiguo de España.

Además de su producción vinícola, la bodega aprovecha su privilegiada ubicación para ofrecer diversas actividades de enoturismo, combinando la cata de vinos con la riqueza histórica y natural de la región.