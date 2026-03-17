Muere un trabajador de la construcción al quedar atrapado en una plataforma elevadora en Zaragoza

Un trabajador de la construcción ha fallecido este martes en un nuevo accidente laboral mortal ocurrido en el municipio de Calatorao (Zaragoza). El operario, empleado de la empresa Construcciones Canario, ha quedado atrapado entre una pared y la plataforma elevadora en la vivienda donde se encontraba trabajando.

La voz de alarma la ha dado un compañero de trabajo, quien ha contactado con el servicio de emergencias del 112 a las 16:08 horas para informar del trágico suceso. A pesar de que el trabajador no ha fallecido en el acto, los esfuerzos por salvarle han resultado infructuosos.

Un amplio dispositivo de rescate

Tras recibir el aviso, se ha activado un completo operativo de emergencias. Incluso el helicóptero del 112 ha sido movilizado con la esperanza de poder evacuar al herido, pero lamentablemente no se ha podido hacer nada por salvar su vida, según han confirmado fuentes del Gobierno de Aragón.

Para el rescate del cuerpo ha sido necesaria la intervención de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ). Concretamente, se han desplazado hasta el lugar de los hechos efectivos del parque de La Almunia de Doña Godina, que han llevado a cabo la excarcelación del trabajador. En el operativo también han participado patrullas de la Guardia Civil y servicios sanitarios.

Un trágico inicio de año en siniestralidad laboral

Este fallecimiento eleva a cuatro las víctimas mortales en accidentes de trabajo en la comunidad durante el año 2026. Una cifra que pone de manifiesto la grave problemática de la siniestralidad en el entorno profesional y que se suma a otros tres trágicos sucesos ocurridos en el mes de febrero.

El goteo de siniestros mortales comenzó el 18 de febrero en Ballobar (Huesca), cuando otro profesional de la construcción, que además estaba próximo a la jubilación, perdió la vida al quedar atrapado por una guía telescópica en una granja porcina.

Pocas horas después de ese suceso, un operario de asistencia en carretera era atropellado mortalmente mientras auxiliaba a una persona en la autovía A-23, a la altura de Jaca (Huesca). El último accidente mortal tuvo lugar el 21 de febrero y la víctima fue un empleado de mantenimiento ferroviario de una subcontrata de Adif en Calatayud (Zaragoza).