La mejor hamburguesa de España está en Ourense. Una delicia gastronómica del chef Martín, propietario del Bágoa Gastrobar de la ciudad de As Burgas venció en el Concurso de España de Hamburguesas, donde participaron más de 400 hamburguesas de toda España.

En una entrevista en COPE Ourense, Martín aseguró estar “muy feliz” porque “no iba con muchas expectativas” pero al ser designado entre los 15 finalistas empezó su ilusión que culminó con su victoria.

La hamburguesa tiene producto gallego de calidad

Martín aseguró que lleva dos años apostando por las hamburguesas en su establecimiento y aseguró que para su elaboración “tenemos un producto gallego bueno” porque “para hacer una buena hamburguesa no son necesarios artificios ni panes de colores”.

impulso para seguir adelante

Desde que su hamburguesa fue elegida como la mejor de España “no dejan de llamarme” e indicó que este reconocimiento es un “impulso para seguir adelante”. De hecho, manifestó que llega mucha gente a su local para tomar esta hamburguesa.

El reconocimiento a la mejor hamburguesa de España entre más de 400 propuestas gastronómicas

Martín afirmó que este galardón permite “poner a Ourense en el mapa de la gastronomía” y demostrar que “en esta ciudad no solo se hace buen pulpo”.