¿Fiestas en Santiago sin atracciones en la Alameda?

La Alameda de Santiago bulle en las horas previas a que arranque la Ascensión: muchas de las atracciones duermen, en alguna se ven operarios dando el último toque mientras las churrerías más madrugadoras empiezan a poner el aceite al fuego a media mañana. Late el corazón de la fiesta.

Uxío García todavía recuerda cuando la feria de ganado se celebraba en la Alameda: bromea con que después, la carballeira de Santa Susana quedaba "muy bien abonada". Pero también recuerda que esta cita tradicional se llevó a otro emplazamiento y esa parte de la celebración, ahora en Amio, no ha perdido su tirón. A pesar de ese traslado, camiones y furgonetas no han dejado de subir entre los árboles y algún ejemplar fue eliminado para dejar sitio a vehículos cada vez más grandes porque portan las atracciones de la fiesta. Por eso desde Apatrigal, la asociación a la que pertenece Uxío prácticamente desde su fundación, plantean que es el momento de pensar en buscar también una ubicación alternativa a coches de choque y demás familia: "yo preferiría otro espacio para estas atracciones tan voluminosas... la noria es inmensa...bueno pues tener un parque de atracciones relativamente cerca y dejar esto como lo que es, un parque, una robleda"

Deja en manos de las autoridades la elección de ese nuevo espacio que tendría que estar "no demasiado lejos", explica, para que "las familias pudiesen acercarse a disfrutar con los niños".





Desde Apatrigal alertaban también en los últimos días sobre la conveniencia de que eventos que arrastran a miles de personas, como el concierto de la Orquesta Panorama, se celebre en la Plaza del Obradoiro. Tiempo atrás Santiago no contaba con espacios como el Monte do Gozo o la Cidade da Cultura, "hoy una actuación dentro del casco histórico es una barbaridad, meter esos camiones, con las estructuras tan grandes que portan es una barbaridad. El sentido común está para algo también..." subraya García. No consideran suficiente en Apatrigal que el ayuntamiento haya limitado a 90 decibelios el volumen que puedan alcanzar los artistas subidos al escenario.

No es la primera vez que el Obradoiro acoge espectáculos de grandes dimensiones, pero la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Galicia cree que ya es momento de "darle una pensada... Esta vez nos hemos implicado y nos seguiremos implicando, seguramente, porque nos parece lógico que la zona vieja no aguante" Recuerda además Uxío García que se han gastado " un montón de millones en esos nuevos espacios... así que, que se aprovechen y ahí, que les den caña!"

Desde Apatrigal se felicitan porque el concello haya reaccionado rápidamente a la aparición de los llamados “candados del amor” en alguno de los bancos de forjado en la Alameda. García recuerda que no se trata de bancos cualquiera, salieron de la fundición de Sargadelos, así que "es necesario evitar un efecto llamada".





SANTA MINIA, EN BRIÓN, ¿EJEMPLO A EVITAR?

No hace falta buscar muy lejos para encontrar ejemplos de patrimonio que, por un uso intensivo no demasiado cuidadoso, están ahora seriamente en riesgo. Es el caso de la carballeira de Santa Minia, en Brión, donde la aparición de un hongo se ha llevado por delante una docena de árboles centenarios que ya fueron sustituidos por ejemplares jóvenes. El concello informaba hace pocos días que otro de los carballos veteranos acababa de romperse parcialmente y que se va a estudiar el estado de toda la robleda, por si la afectación es más grave de lo que se preveía hasta ahora.