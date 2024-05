Herrera: "Ha comenzado la precampaña de las europeas con una trifulca entre el gobierno de Sánchez y Milei"

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este lunes que pasa entre otros asuntos por el discurso de Milei en el acto de Vox en el que ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a la que ha calificado de "corrupta".

"Ha comenzado la precampaña de las elecciones europeas con una trifulca entre el gobierno de Pedro Sánchez y el presidente argentino Javier Milei. Esto ya venía calentito porque empezó el gobierno de Sánchez hace unas semanas con, por ejemplo, la acusación de Óscar Puente, el ministro de Transportes, de que el argentino se droga".

"Ayer Milei volvió a la carga y acusó a Begoña Gómez -sin nombrarla- de corrupta en el mitin de Vox de Vistalegre". El gobierno de Sánchez considera esto como una agresión sin precedentes, ha llamado a consultas a la embajadora en Argentina, el ministro de Exteriores Albares comenzó a sobreactuar, con respiración entrecortada y el pañuelo en la nariz. Exigió disculpas públicas y que si no, habrá medidas adicionales, ha terciado José Borrell a favor de España. La comparecencia de Albares, por cierto, fue sin preguntas, porque a lo mejor si los medios hubieran podido preguntar habrían recordado otras declaraciones hostiles del Gobierno de España hacia Milei".

"Vamos a ver, ¿está mal lo que ha hecho Milei? Claro eso no son maneras de conducirse entre gobernantes. La elemental cortesía diplomática, prudencia diplomática, invita a otra. Es muy legítimo que pida al voto para Vox, pero otros que también iban a hacer lo mismo a ese acto, no se refirieron a Sánchez en esos términos".

"Yo creo que tanto a Milei como a Sánchez esta polémica les viene muy bien, también a Vox, que ayer se dedicó a atacar al Partido Popular y no a Pedro Sánchez".

En este sentido explica Herrera, "Pedro Sánchez consigue una nueva situación excepcional con la que activar a sus bases de cara a las europeas y a Milei le viene bien porque alimenta su discurso interior, se mete con un socialista que no le crea problemas. Esto Milei no lo hace ni con Lula, ni con Biden lo hace con Petro el colombiano y con Pedro Sánchez porque cree que se lo puede permitir".

El PP por su parte explica el comunicador "se ha negado a participar en el espectáculo y ha recordado el ninguneo absoluto al que ha sido sometido en política exterior por parte del Gobierno".

"Milei ha dicho lo que ha dicho de la mujer de Pedro Sánchez, corrupta, al propio Pedro Sánchez, pero no ha insultado a España, no ha insultado a los españoles. El honor de Begoña Gómez no es el honor de los españoles, es más, muchos españoles piensan que Begoña Gómez tiene un serio problema reputacional que con esta trifulca por cierto, vuelve a estar en todos los medios internacionales. El PSOE se vio obligado en su día a decir 'Begoña estamos contigo', pero oiga, no todos los españoles estamos obligados a tragar con un comportamiento estética y éticamente reprobable".

"Y llama la atención la sensibilidad de Sánchez para con las acusaciones que recibe su esposa. Llama la atención porque Sánchez le endilga el san benito de corrupto a cualquiera que se pone a tiro. A Rajoy le llamó indecente, al hermano de Ayuso le siguió llamando corrupto a pesar de que las causas se archivaron, sus colegas llaman asesina Isabel Díaz Ayuso, con todo desparpajo y podría seguir así toda la mañana".

"En el fondo Sánchez no es tan diferente a Milei. Además, ¿por qué se empeña este gobierno en dar trascendencia internacional a los negocios de la esposa del presidente Sánchez?. Ellos sabrán. Primero fue la famosa carta de la retirada, ahora este show, bueno ya veremos si además las investigaciones continúan como deben continuar, no como hasta ahora se están produciendo, porque estamos esperando todavía y no sabemos qué está pasando. Han pasado tres meses después de que la UCO investigara teléfonos y sigue sin presentar los volcados de los móviles. En cualquier operación a las 24 horas ya tendrían hechos los volcados, analizada la información y no sabemos qué está pasando, ¿a qué esperan?¿qué hay en esos móviles que no se acaban de presentar al juzgado?¿por qué no lo reclama el juez o la Fiscalía? Pues porque seguramente estamos esperando las europeas, quedan 19 días, veremos después de ellas qué ocurre".

"Todo tiene un tufo electoral de calentamiento de campaña, porque Sánchez se ha demostrado un artista a la hora de levantar muros, buscar la confrontación, activar a sus votantes y ahora la bronca de Milei es la bronca para activar a sus electores de cara a esas elecciones".

Manifestación contra la ley de amnistía

"El PP le recuerdo que ha convocado para este domingo una gran manifestación en Madrid para protestar contra la ley de amnistía que se aprobará previsiblemente el día 30 de este mes. Ya veremos con qué consecuencias o ya veremos exactamente con qué posibilidad de ser aplicada de forma inmediata, no todo es tan fácil o no todo es tan rápido".