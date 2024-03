A la sombra de una carballeira centenaria de Galicia: "Me sacó a bailar con el mandil puesto"

Una excavadora saca a cucharadas parte del suelo de una de las Carballeiras más conocidas de Galicia, la de Santa Minia en Brión. Cualquier despistado podría pensar, por el espacio en el que están trabajando, que alguien ha decidido cavar una piscina a la sombra, pero a poco que pregunte en el entorno le explicarán que lo que hay aquí son obras a tumba abierta para erradicar un hongo que ya se ha llevado un buen puñado de carballos.

En pocas semanas habrá ejemplares nuevos en el hueco de los que han talado, pero el mordisco que ha supuesto esta intervención ha dolido especialmente a aquellas personas que tienen buena parte de su vida al cobijo de estos árboles centenarios.





Miramos a la carballeira de Santa Minia con los ojos de Esther, Maruja y Virginia. Las dos primeras son hermanas y nacieron junto a la capilla, la tercera se mudó a Brión siendo niña. Las tres recuerdan perfectamente como hace 70 años este espacio era su lugar de juegos, de fiesta, pero también de trabajo: "iamos á carballeira cos porcos, a apañar landras (bellotas), os porcos bañábanse alí, que había un regueiro... e mentres eles comían, nós tamén apañabamos landras para levar para casa, tamén apañabamos a folla dos carballos e levabámola para estercar as cortes... Cando eramos pequenas, era o que había!"

BUSCANDO "EL TESORO" EL DÍA DESPUÉS DE SANTA MINIA

Igual que ocurre hoy, los niños de Brión también jugaban al escondite y corrían por la carballeira hace 70 años. Las tres ahora abuelas recuerdan que el lugar se convertía además en una suerte de isla del tesoro pasada la romería de la Santa. "O día despois da festa, daba gusto entrar porque había pesetas por todos os currunchos!" explica Esther. "Na romería había bochinches (puestos ambulantes) e os homes ao pagar, antes non se pagaba con billetes...con calderilla máis ben, e cando pagaban a taza de viño e ao mellor caíalle unha peseta, como no chan había terra, xa non había a peseta... pero nos encontrabámola!"

Esther lo recuerda entre las risas de sus compañeras de mesa. Doy por hecho que no llevaban detector de metales: "claro, rabuñando na terra, alí na arena!" responde Virginia.

Repasando mentalmente su álbum de recuerdos, discrepan sobre el lugar donde estaban alguna de las atracciones de la romería de su infancia y primera juventud: los caballitos, el espectáculo del titiritero Barriga Verde, las pulpeiras...Pero todas coinciden en que los días de fiesta eran también de mucho trabajo, porque en buena parte de las casas se daba posada a los romeros que llegaban desde toda Galicia.





Esther cuenta que su madre echaba paja por el suelo para acomodar a todo el que llamaba a su puerta: "quitaba todas as camas das habitacións, botaba palla por todas partes...había xente durmindo en todos os currunchos da nosa casa, ata nas escaleiras, e como a nosa había máis!" El servicio era de "media pensión", porque los devotos de Santa Minia traían la comida y dejaban las bolsas en casas como la de Maruja y Esther. Su madre, la señoraDorinda, hacía una pota de café y otra de caldo, que permitía completar el menú que venía empaquetado de casa con algo caliente, "pero cobráballo!" aclara Maruja.

No hay acuerdo entre las tres amigas en si se disfrutaba más de la fiesta antes o ahora. Virginia está encantada con el actual reparto de los puestos y las atracciones en varios espacios próximos a la Carballeira: "eu véxoas mellor agora porque sacaron o olor do pulpo, sacaron todo iso de aí, pódese bailar, hai moito sitio para estar..." Las hermanas sin embargo creen que la romería de antes era "máis acolledora, moito máis bonito, nós non notabamos que era incómodo" asegura Maruja, mientas Virginia insiste en que "non había por donde camiñar".

Una Santa Minia que no olvidará en la vida Esther es la de aquel año que la sacó a bailar el animador de la Orquesta Compostela. Ella trabajaba entonces en un conocido restaurante de Brión, "na do Filiberto, dando comidas, fregando no vertedeiro, a xente non cabía e non había maneira de poder salir". Y con apenas quince años, "toleaba por salir a ver a festa". Pero tuvo suerte, porque el showman se apiadó de ella y con mandil y todo, la sacó a bailar delante del palco. "Moito me prestou aquela baila! Bailei co animador da Compostela!"y añade: "eu despois tiña un garbo que non sabes!" (que no había otra como ella en todo Brión, vamos).









SANTA MINIA, DEVOCIÓN IMPARABLE

En lo que no duda ninguna es en la devoción que arrastró siempre a miles de personas de toda Galicia a rendir culto a la Santa y pedir su intercesión frente a dolencias que parecían incurables. Recuerdan con pelos y señales sanaciones milagrosas en personas que se "ofrecieron" a Santa MInia después de peregrinajes por muchos médicos, como un niño de seis años que no había articulado palabra hasta que lo trajeron a misa en la capilla de Brión y salió pidiendo a su madre que le diese agua.

También, la curación contra todo pronóstico de un hermano de Esther y Maruja, acuchillado cuando era un niño un día de fiesta. "Mamá cando soubo o que lle pasara ao neno, tirouse onde a Santa Minia pedíndolle polo seu fillo e iso foi o que o salvou", cuenta Esther. Maruja añade: "ata os médicos dixéronlle miren quién se lo salvó, que nosotros no hemos hecho nada que no hemos podido". En agradecimiento, Dorinda dio la vuelta de rodillas alrededor de la capilla.

Esther, Maruja y Virginia aseguran que les cuesta no echarse a llorar al pasar ahora por la carballeira tomada por camiones y excavadoras. En seis meses estaremos en vísperas de la fiesta: las tres confían en que de nuevo se parezca al lugar que guardan en su recuerdo y alguna promete volver a bailar como siempre.





¿HABRÁ ROMERÍA EN SEPTIEMBRE?

Desde el concello de Brión tranquilizan a todos los fieles a esta cita tradicional: la romería de Santa Minia no va a desaparecer ni muchísimo menos, sólo habrá que acostumbrarse a una celebración más respetuosa con el entorno que se ha conseguido salvar, parece que casi por los pelos. José Manuel Trigo es uno de los funcionarios que trabaja en la Casa da Cultura de Brión. Es una atalaya privilegiada sobre la Carballeira, así que él ha asistido en primera fila a la tala de los once árboles enfermos. Explica que por alguno ni siquiera pasó la motosierra: "o que estaba con caída contra aquí, o madeireiro púxolle un cable de aceiro antes de talalo e solo con un tironciño xa caeu...é dicir, que imaxínate o perigo, con un temporal, con chuvia... o que podería haber pasado si cae". Mejor no imaginar.

"Vanse facer as actividades como sempre", explica Trigo, todo igual, pero grandes actuacións noutros lados e de pequeno formato aquí, postos pequenos de rosquillas... e aí temos á Santa tamén para que nos bote unha man e que nos axude a que a Carballeira volva lucir no seu entorno".

Si todo va según los planes del concello, la semana que viene se podría traer ya tierra "sana" para cubrir el hueco de más de un metro de profundidad que está dibujando ahora la excavadora y con cama recién preparada, llegarán los ocho carballos que están ya reservados en un vivero.

Además, los árboles enfermos no morirán de todo, porque el escultor padronés Camilo Seira ha llevado para su estudio parte de los troncos, que utilizará en varias creaciones. Estaremos atentas

DESPEDIDA MUSICAL PARA LOS ÁRBOLES CENTERNARIOS

Entre las instituciones que comparten el entorno privilegiado de la Carballeira de Santa Minia está la Escuela Municipal de Música "Magariños". Cuando se conoció la noticia de que parte de los árboles iban a ser talados, desde el centro se organizaron pequeños pero emotivos actos de despedida. Varias de las agrupaciones instrumentales y corales de la ESMU pasaron en las semanas previas al inicio de las obras por la Carballeira, para "agradecer" y "destacar la importancia de este espacio para la gente de Brión".

Desde la Escuela están ya preparando la bienvenida a los ejemplares que van a traer vida de nuevo a la Carballeira y será, como ellos mejor saben hacer: con mucho cariño y buena música.

¿SABÍAS QUE...?

La Carballeira de Santa MInia acogió durante décadas uno de los mercados de ganado más concurridos de los que se celebraban en la comarca.

El acceso a la robleda está presidido por una fuente con la imagen de Hermes, el dios griego del Comercio, evocando esa cita periódica con la compra y la venta sobre todo de animales. Las bestas se pesaban en el edificio que ahora ocupa la Casa da Cultura.

El actual Centro Social Polivalente acogió el Cuartel de la Guardia Civil... pero esa es otra historia que te contaremos otro día.

Vídeo