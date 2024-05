Prepara unos macarrones con chorizo y comete un error al cocer la pasta muy común: "Tiene muchas enfermedades"

La pasta es uno de los alimentos más comunes de la dieta de muchos españoles, según reflejan los datos recogidos en el último Informe del consumo alimentario en España de 2022. Los macarrones con chorizo son la receta a la que muchos universitarios recurren, pero cometen un error como el que señalan en este vídeo viral de TikTok.

?? La ensalada de pasta es un plato sencillo y apetecible cuando llega el calor



???? Pero seguramente hay un detalle que hace esta cocinera de un restaurante de Albacete que mejora la recetahttps://t.co/j7YKJGeDMK — COPE (@COPE) April 18, 2024

Este alimento mantiene su tendencia de crecimiento progresivo y constante, con un aumento acumulado del 17,3 por ciento desde 2018. En 2022, el consumo medio per cápita se situó en los 4,12 kilos. Los hogares con presencia de niños, particularmente en las edades medianas y mayores, son responsables del 21 por ciento del volumen.

Este plato típico italiano ha sabido cruzar fronteras y prácticamente no hay casa en la que no sea un fijo en el menú semanal. También es uno de los más solicitados cuando se decide salir a comer o cenar fuera y, cómo no, probar sus diferentes variedades y estilos al cocinarlos es lo preferido de los verdaderos amantes.

Aunque comer pasta todos los días es algo que, probablemente, sólo hagan los italianos, quizás a más de uno nos surja la duda de qué puede pasarnos si lo hacemos. Hay que tener en cuenta que la pasta es un producto muy nutritivo, pero que, como todo, debe consumirse con moderación.

La pasta

Una porción de 70 gramos aporta, tal y como apunta la Federación Española de Nutrición, 263 kcal y unos 53,1 gr de hidratos de carbono, el principal nutriente que aporta, un 15% de las necesidades diarias de una persona adulta moderadamente activa. Esto es lo que lo ha convertido en un alimento controvertido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??Pasta boloñesa al estilo Dani García: Cómo elaborarla paso a paso con el toque perfecto del pecorino?? https://t.co/2bbT3RaEGP — COPE (@COPE) January 10, 2024

Sin embargo, Julia Wärnberg, doctora en Nutrición y profesora de la Universidad de Málaga, asegura a COPE Málaga que lo que importa es la ración de pasta que se tome: "La pasta son porciones de carbohidratos, como también el pan, el arroz, las patatas y los cereales, y la recomendación es que tomemos de cuatro a seis porciones de carbohidratos todos los días".

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de pasta, desde los tradicionales macarrones o espaguetis, a los fusilli, rigatoni o tagliatelle, entre otros. Si te apasiona la pasta, cualquiera de ellos, acompañados de la salsa adecuada, puede ser una gran opción porque este producto cuenta con numerosas propiedades que son buenas para el cuerpo.

Cuentan con un bajo contenido en grasas saturadas y, además, tienen un importante aporte de vitaminas y minerales esenciales, así como de carbohidratos complejos. Gracias a sus propiedades, es una fuente de energía que ayuda al rendimiento físico y es un alimento saciante, por lo que ayuda a comer menos.

"Tiene muchas enfermedades"

En el vídeo que se ha hecho viral en TikTok, una usuaria empieza a hacer unos macarrones con chorizo. Pero, nada más comenzar con la elaboración, comete un error que le destacan muchos usuarios de la red social en los comentarios y es más común de lo que puedas imaginar. Es muy posible que tú también lo cometas.

"No se cuece el huevo con los macarrones porque la cáscara del huevo tiene muchas enfermedades", destaca una usuaria de TikTok en un comentario. Son muchas las personas que le dan la razón. La realidad es que se suele hacer para no usar otra cazuela y no perder más tiempo, pero estás poniendo en riesgo tu salud.