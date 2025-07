Le para la Guardia Civil en Madrid y el resultado del control de alcoholemia le sale positivo sin haber bebido: la razón por la que te puede ocurrir

¿Eres de los que tiene el carné de conducir? Si es así, seguro que te acuerdas del día del examen cuando, después de unas cuantas clases, te dieron esa ansiada L que te permitía circular por la carretera.

Seguro, además, que te acuerdas de todo ese proceso previo que tuviste que atravesar para sacarte el carné de conducir, que pasaba por estudiar un temario teórico, hacer el examen, y dar unas cuantas clases prácticas.

Pues bien, eso solo te enseñó las normas de circulación y cómo tienes que hacerlo, pero el verdadero aprendizaje llega cuando te toca salir solo a la carretera, sin tu profesor como copiloto, y ves cómo la circulación a veces puede ser una jungla.

Alamy Stock Photo Radar de control de velocidad en la autopista M30 de Madrid

Y es que muchas veces el peligro no está en cómo conduzcas tú, sino en cómo lo haga el resto. Por eso, hay que llevar especial cuidado con todo lo que hagas en la carretera, y estar bien alerta con cualquier cosa y estímulo externo.

Tanto es así que las autoridades dan siempre recomendaciones de seguridad, especialmente ahora en verano, que es cuando más accidentes se producen.

Solo el año pasado la DGT contabilizó 5.400 .000 multas de tráfico, lo que se traduce en aproximadamente 620 cada hora. Muchas gracias al exceso de velocidad, por no llevar el cinturón puesto, por saltarse un semáforo o por pisar una línea continua. Por supuesto, una de las incidencias que más multas provoca es el exceso de alcohol al volante.

Da positivo pese no haber bebido y esta es la razón

Todos sabemos que, lo mejor que puedes hacer cada vez que conduces, es no beber ni una sola gota de una bebida alcohólica. Y no precisamente porque eso te pueda acarrear una multa, sino porque es tremendamente peligroso conducir bajo sus efectos.

A pesar de que haya una tasa permitida, lo recomendable es no conducir habiendo bebido nada de alcohol. Por supuesto, hay muchos controles de Policía y Guardia Civil que están debidamente posicionados para evitar que se conduzca bajo estos efectos.

Y en estos controles hay, por lo general, muchas anécdotas que contar. Anécdotas como la de Lorena, una joven de Madrid a la que le paró la Guardia Civil para realizarle un control de alcoholemia.

Ella estaba de lo más relajada, pues volvía de trabajar y no había probado ni un sorbo de alcohol en todo el día, por lo que no tuvo ningún problema a prestarse cuando le pararon.

Sin embargo, algo estaba a punto de suceder, y es que dio más del 0,0 en la tasa de alcoholemia, a pesar de no haber ingerido ni una sola gota de alcohol. Ella misma lo contaba en sus redes sociales.

“Soplo y me dice: '0,11', puede continuar'. ¿0,11? ¿Pero cómo voy a dar 0,11 si llevo despierta desde las 6 y media, he entrado a trabajar a las 8 y literalmente vengo de trabajar. Acabo de salir” empezaba contando.

Cargando…

“Me enseña el aparato y me dice si no me he ido a tomar nada por ahí con mis compañeros. Es imposible, yo súper desesperada, solo bebo agua en el trabajo” continuaba diciendo.

Ella misma aclaraba que el guardia civil había sido de lo más simpático, pero ella quiso entender por qué había tenido ese índice si lo único que había bebido era agua. Por lo visto, la carne que había consumido para comer la había hecho a la cerveza, razón por la que había superado el 0,0.

“Se me ha quedado una cara de gili mema... He estado todo el camino a mi casa pensando que es imposible. El guardia ha tenido que reírse de mí” decía con mucho humor.

Por esto nos pueden multar en verano

Lo hacemos comúnmente en verano, especialmente, después de ir a la playa o a la piscina. Se trata de conducir poniendo una toalla en el asiento.

“Si uno además se quita, que esto es típico, la vestimenta y pone una toalla para no sudar el respaldo del vehículo, pues como diría un castizo, 'que Dios le ampare'” empezaba diciendo Luis Montoro.

Alamy Stock Photo Coche en verano

“Se va a producir el efecto submarino, no va a tener adherencia en el asiento, se va a resbalar por debajo y va a chocar contra los pedales del coche y va a tener una lesión en la que no quiero entrar porque es una descripción muy dura, pero un accidente muy grave y muy doloroso” explicaba.

Ojito también con otros hábitos como sacar el brazo por la ventanilla, que no solo lleva multa de 100 euros, sino que puede ser muy peligroso. “Llevar el brazo apoyado significa que has bajado el cristal, si has bajado el cristal sí que tienes riesgos añadidos pueden entrar un insecto, pueden entrar polvo, tener una fatiga ocular brutal por el aire” sentenciaba.