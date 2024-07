El efecto submarino cuando conduces al volver de la playa "Más peligroso que ir en chanclas"

Conducir en estos días necesita de una dosis extra de paciencia y relax. Salir del trabajo y querer estar en el destino de playa o montaña en breve es el deseo más común, pero el tráfico se incrementa porque muchas personas van al mismo lugar y en la misma franja horaria. Llegar sanos y de buen humor, requiere respetar las normas.

Las conductas incívicas no solo pueden costar una multa económica o la pérdida de puntos, sino que puede conllevar accidentes y disgustos. Todo el mundo sabe que no debe rebasar ciertas velocidades, pero hay cosas que perjudican la conducción y que no están tan controladas. El policía y criminólogo, Víctor Navarro, aclara algunas.

"En los trayectos cortos debemos evitar las prisas y es fundamental no apurar para incorporarnos a los carriles y segur respetando las distancias de seguridad". Lo contrario puede suponer como mínimo un toque y trastocar los planes.

El error de la toalla

Las maniobras peligrosas hay que evitarlas. Todo el mundo lo sabe, pero hay aspectos de la conducción que quizás no son tan conocidos. "Por excelencia, el error más grave es conducir bajo los efectos del alcohol. A partir de ahí, debe llevarse la camiseta para evitar abrasiones con el cinturón en caso de tener que dar un frenazo".

Con respecto a la indumentaria, siempre se ha hablado del calzado adecuado. "Está el mito de las chanclas. No es eso. El reglamento habla de calzado adecuado que permita maniobrabilidad adecuada. Sin embargo, poner toallas para no mojar el asiento del coche puede producir el efecto submarino y hacer que la conducción sea menos segura porque podemos escurrirnos", advierte.

Las prisas y los movimientos bruscos sin señalizar son también obstáculos que incluimos al ya de por sí tráfico intenso de determinados horarios. Además, el policía recuerda que también es más complicado aparcar en las zonas de vacaciones, por lo que recomienda armarse de valor y paciencia.