Bayern y Chelsea meten miedo y siguen buscando fichajes

El Bayern Múnich goleó por 6-0 al RB Leipzig con tres goles de Harry Kane, dos de Michael Olise y uno de Luis Díaz en un partido en el que, exceptuando una breve fase al comienzo de la segunda parte, tuvo un control casi absoluto. Tah, intratable, limitó a Openda, Harry Kane demostró que no ha perdido nada de pólvora y Luis Díaz dejó muestras del nivel al que puede elevar el juego del vigente campeón.

EFE Kane bate a Gulacsi en uno de sus tres goles del partido ante el Leipzig.

Fue un comienzo de Bundesliga rotundo. Los de Kompany demostraron que son el gran rival a batir con una exhibición ante uno de los equipos más fuertes y eso que les faltaba Musiala y no han conseguido firmar un delantero que de descanso a Harry Kane tras la salida de Müller. De hecho, los bávaros siguen peinando el mercado tras las continuas negativas del Stuttgart a dejar salir a Woltmade, su gran objetivo para la posición.

El chelsea asusta

El Chelsea goleó por 1-5 al West Ham United en la jornada 2 en la Premier League, con goles de João Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah para los 'blues' en su derbi de visita al London Stadium.

Se adelantaron los locales en el minuto 6 gracias a un golazo de Lucas Paquetá. Sin embargo, el Chelsea empató al cuarto de hora con un cabezazo de João Pedro en un saque de esquina y luego en el 23' el propio João Pedro asistió a su 'tocayo' Neto para el 1-2. Pasada la media hora llegó el 1-3 de Fernández, remachando un jugadón del joven Estêvão, y en el 54' marcó Caicedo el cuarto gol visitante, en un rachace tras otro córner. Cuatro minutos más tarde, Chalobah selló la 'manita' del Chelsea al aprovechar una nueva serie de rebotes en el área local a la salida de otro córner.

EFE Cucurella celebra con Enzo Fernández el tanto del argentino al West Ham.

Los blues aún tienen que moverse mucho en este mercado. Con una plantilla de 35 jugadores, deben dar varias salidas porque necesitan cumplir el Fair Play Financiero si no quieren ser sancionado. Además, los de Maresca están interesados en un extremo, que todo apunta a que será Garnacho, pero no pueden ficharlo si antes no sacan a varios de los descartes.