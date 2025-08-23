Reparto de puntos entre Leganés y Cádiz

La incapacidad ofensiva del Leganés, sin apenas recursos en los metros finales, y el conformismo del Cádiz una vez obtenido el empate impulsado por la agitación del uruguayo Brian Ocampo y Javier Ontiveros, dejaron en tablas el primer encuentro en Butarque de la temporada, la del regreso del conjunto madrileño a la Segunda División.

La igualada no termina de satisfacer a ninguno de los dos equipos, teóricos aspirantes, por historia reciente, al regreso a Primera. Pero sobre todo al Leganés que no dio la sensación de tener asumida su nueva condición y que no pudo mantener la ventaja lograda en el añadido de la primera parte, con el gol de Naim García que le puso por delante.

Tuvo más ocasiones el conjunto pepinero, que aún no ha logrado ganar. Sus dos partidos en LaLiga Hyperemotion han sido dos empates. Escaso bagaje para uno de los favoritos de la categoría que no supo leer el giro que dio al partido Gaizka Garitano con la entrada de Ontiveros y Ocampo.

El Leganés y el Cádiz demostraron tener entre ceja y ceja el ascenso a LaLiga. Más por nombre y tradición que por propuesta. No logró ese objetivo el conjunto andaluz que cayó de Primera hace dos cursos. Fue decepcionante en ese aspecto la campaña anterior para el cuadro gaditano que dirige Gaizka Garitano. También lo fue para el madrileño que no pudo lograr la permanencia y cayó a esta segundo rango del fútbol español.

Uno y otro parten como favoritos a la lucha por subir pero la temporada es eterna en la Hyperemotion. Aún así, afrontan con cierta precipitación y ansia el objetivo y se plantaron en la segunda fecha después de haber arrancado una semana antes sin demasiado brillo. El Cádiz ganó con apuros ante el Mirandés y el Leganés no pasó del empate en Huesca.

Estimuló al conjunto de Paco López el estreno como local en la temporada y tuvo un arranque fulgurante, plagado de intensidad, tal y como se esperaba. Pero sin peligro y sin acierto. Su dominio era de fogueo y el Cádiz, que empezó a estirarse pasado el cuarto de hora, no sufrió.

El gol anulado por un claro fuera de juego de Diego García en el 12 fue una acción aislada. No hubo discusión. Solo hizo el Leganés entrar en acción a Víctor Aznar diez minutos después en un pase filtrado de Amadou Diawara que remató Miguel de la Fuente.

La sensación era de mayor peligro del Cádiz que encontraba espacios en los desajustes defensivos del cuadro local. Sin embargo, en el añadido de la primera parte, con el descanso a la vista, una incursión por la izquierda de Duk que le llevó hasta el área, acabó con un centro al segundo palo al que llegó, oportuno Naim Garía que, de primeras, mandó el balón a la red y puso por delante al equipo de Paco López.

El partido cambió de cara después. Y en el 63 el Cádiz ya amenazó con el empate. García Pascual se llevó varios rebotes y se plantó sin oposición en el área pero Jorge Sáenz llegó a tiempo y despejó a córner. En ese momento ya estaban el campo Javier Ontiveros y el uruguayo Brian Ocampo que metieron una marcha más al ataque del Cádiz y que dio la razón a su técnico Gaizka Garitano. De hecho, ambos fueron decisivos en el empate logrado en el 70. Ontiveros sacó de esquina y, dentro del área, de volea, Brian Ocampo empaló la pelota que superó a Juan Soriano. Fue la igualada.

En el tramo final y con el partido abierto cualquiera pudo ganar. Los porteros salieron al paso. El Leganés tuvo el 2-1 en el 74 cuando recibió solo dentro del área la pelota Diego García tras un gran pase de Miguel de la Fuente pero su disparo fue respondido, con la cara, con una excelente intervención de Víctor Aznar que salvó a su equipo.

Después fue el meta local Juan Soriano el que evitó el gol del Cádiz de Brian Ocampo que tuvo dos. El Cádiz perdonó y el Leganés se salvó.

ficha técnica

Leganés: Juan Soriano; Rubén Peña, Lalo Aguilar, Jorge Sáenz, Marvel; Naim García (Carlos Guirao, m.86), Amadou Diawara (Gonzalo Melero, m.86), Seydouba Cisse, Duk (Benjamin Pauwels, m.65); Diego García (Alejandro Millán, m.89) y Miguel De La Fuente (Oscar Plano, m.86).

Cádiz: Victor Aznar; Isaac Carcelén Iza, Bojan Kovacevic, Iker Ortega, Mario Climent; Moussa Diakite, Youssouf Diarra; Suso (Javier Ontiveros, m.61), Sergio Ortuño (Alfred Caicedo, m.46), Jose Antonio de la Rosa (Brian Ocampo, m.61); y Álvaro García Pascual.

Goles: 1-0, m.45+1: Naim García; 1-1, m.70: Ocampo

Árbitro: Salvador Lax Franco, del comité Murciano. Mostró tarjeta amarilla a Duk y Marvel, del Leganés y a Alfred Caicedo del Cádiz.

Incidencias: encuentro de la segunda jornada de LaLiga Hyperemotion disputado en el estadio Municipal de Butarque de Leganés (Madrid).