Latasa le da la segunda victoria al Valladolid

Un solitario gol de Latasa le dio la victoria al Valladolid para situarse en lo más alto de la clasificación a costa de un Castellón que sigue sin puntuar y que vuelve a perder en casa nueve partidos después.

El partido arrancó con gran intensidad y sin tregua por las dos partes, con un Castellón dispuesto a plantar cara y que dispuso de la primera ocasión en una jugada a balón parado, pero el disparo de Salva Ruiz se marchó desviado. El Valladolid reaccionó y Latasa se erigió en líder con dos remates de cabeza, yéndose fuera el primero y Amir rechazó a córner el segundo.

Los albinegros continuaron con su plan inicial en búsqueda de la meta rival cuando Calatrava fue derribado dentro del área del conjunto de Pucela y, aunque Manuel Jesús Orellana señaló penalti, quedó invalidado por fuera de juego.

Tras unos minutos de tregua y juego horizontal, el Valladolid se adelantó en el marcador al rematar Latasa una jugada de estrategia en un saque de esquina.

Con el Castellón volcado, Amir salvó los muebles de su equipo al despejar un mano a mano en su propia área ante Chuki, aunque rápidamente respondió el conjunto 'orellut' que se topó en los minutos finales con la gran actuación el meta visitante Guilherme, fundamental para que el Valladolid se llevara los tres puntos de Castalia

FICHA DEL PARTIDO

0. CD Castellón: Amir; Mellot, Salva Ruiz (Serpeta, min. 60), Óscar Gil, Sienra; Barri (Doué, min. 60), Gerenabarrena (Pablo Santiago, min. 67); Mabil (Mamah, min. 82), Calatrava, Suero y Camara (Markanich, min. 67).

1. Real Valladolid: Guilherme; Alejo (Trilli, min. 70), Guille Bueno, Tomeo, Torres; Meseguer (Alani, min. 80), Jurić, Amath (Moreno, min. 70), Biuk (Garriel, 90+2), Chuki (Maroto, min. 86) y Latasa.

Gol: 0-1, m.39: Latasa.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla a Óscar Gil, Salva Ruiz y a Mabil en el Castellón y a Jurić, Alejo y a Víctor Meseguer en el Valladolid. Expulsó con roja directa a un miembro del cuerpo técnico del Valladolid.

Incidencias: Partido correspondiente a la 2ª jornada de la Liga en Segunda División disputado en el estadio SlyFi Castalia con la presencia de 11.370 aficionados.