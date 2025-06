Adiós a cargar el móvil: el invento 'made in Spain' con el que te desharás del cargador y ahorrarás dinero

Que estamos viviendo una inmensa revolución tecnológica es un hecho que, además, se puede evidenciar perfectamente cuando vemos cómo la inteligencia artificial es parte de nuestro día a día.

La tecnología crece a pasos agigantados y cambia, de principio a fin, el mundo tal y como lo conocemos. Una revolución comparable a la que se vio en el siglo XIX con la Revolución Industrial o con la imprenta de Gutenberg.

No solo eso, sino que la innovación ya es parte de nuestra actualidad y hace que estemos en constante cambio. Esto también afecta a los materiales con los que tenemos que trabajar y que están en nuestro día a día.

De eso puede dar fe Miguel Anaya, investigador que trabaja, entre otras cosas, para el CSIC. Él acaba de ser premiado como mejor investigador joven en Física Experimental y puede presumir de ser el creador de un invento que va a revolucionar nuestra vida.

Y es que gracias a él, podremos despedirnos directamente del cargador y no tendremos que estar preocupados por que nuestro móvil ande sin batería y tengamos que llevar uno siempre encima.

El invento 'made in Spain' con el que dejaremos el cargador atrás

¿Alguna vez te has culpabilizado por haberte dejado el cargador en casa? Y es que, aunque hayas salido con el móvil cargado de casa, has pasado todo el día fuera y se te ha ido acabando poco a poco. Aún te quedas unas cuantas horas, pero el móvil ya no aguanta.

Seguro que con que solo haya pasado una vez, ya eres de los que lleva el cargador encima o, sino, llevas una batería portátil para que no pille nunca más sin batería.

Pues bien, eso no tiene por qué volver a pasar, porque con el invento 'made in Spain' de Miguel Anaya, no necesitarás más que un jersey. Sí, una prenda de ropa. Y es que este jersey es capaz de absorber energía solar y cargar con ella tu móvil mientras paseas.

Es gracias a un material con el que él y sus colegas están experimentando. “Es una familia de materiales de diversas composiciones y propiedades, nos centramos en unas de metal haluro, reciben su nombre por su estructura cristalina. Son especiales para absorber la luz y generar corriente eléctrica” contaba en 'Fin de Semana'.

“Las nuestras podemos utilizarlas en un laboratorio, lo cual es más interesante y no dependemos de situaciones geopolíticamente complejas. Los materiales son más accesibles, en un laboratorio podemos crearlo y crear nuevos materiales que compiten con lo que hay hoy en día en el mercado” decía.

Y continuaba explicando cómo ha sido su proyecto. “Hay métodos que hemos sido pioneros en España en hacerlas bonitas, podemos crear la energía y consumirla, no hace falta transportarla. Una de las características es que son muy fáciles de sintetizar y a muy baja temperatura, y podemos ponerlo en sus platos naturales”.

Un material que ayudará para combatir enfermedades

Lo cierto es que estos materiales no servirán únicamente para este jersey, sino que tendrá funcionalidades médicas.

“No solo absorben en energía y pueden recibir energía y dar luz. Es un desarrollo para el campo sanitario, nos dimos cuenta que igual que pueden absorber la luz del sol, también rayos X y generar corriente rápidamente” empezaba explicando Miguel Anaya.

“Es el principio de un tac, combaten enfermedades, pueden absorber y monitorizarnos y minimizar las enfermedades” decía sobre este material sobre el que investiga.