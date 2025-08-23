COPE
Cucurella sorprende al confirmar su renovación con el Chelsea: "Ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento"

El lateral confirmó a los medios españoles presentes en el London Stadium que ya ha firmado su renovación con el conjunto de Stamford Bridge.

EFE

Agencia EFE

El español Marc Cucurella ha renovado su contrato con el Chelsea, tal y como ha asegurado el propio jugador en la noche de este viernes. 

El lateral español, titular y autor de una asistencia en la victoria por 1-5 contra el West Ham United, confirmó en zona mixta a los medios españoles presentes en el London Stadium que ya ha firmado su renovación con el conjunto de Stamford Bridge. 

"Sí, sí, ya está, ya lo hicimos y estoy muy contento. El club me ha dado confianza, estoy muy feliz de estar aquí y ojalá me salga un gran año", dijo Cucurella. 

El contrato del español vence en 2028 y se estima que lo alargará varias temporadas más. Cucurella llegó del Brighton & Hove Albion en el verano de 2022 a cambio de 66 millones de euros. Desde entonces ha disputado 115 partidos con los 'Blues', anotando ocho goles y repartiendo diez asistencias. Ha ganado el Mundial de Clubes, la Conference League y la Eurocopa con la selección española.

