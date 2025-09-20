Gabi, lituana que lleva 9 años en España: "Lo único que me falta para ser feliz aquí es tener una abuela española"

Gabi, una joven lituana conocida en TikTok como @thelithuanianabroad, ha conmovido a miles de usuarios con una singular petición. Tras nueve años viviendo en España, ha confesado que, aunque tiene toda su vida aquí, siente que le falta un elemento clave para alcanzar la felicidad plena: una abuela española. "Llevo 9 años en España y creo que lo único que me falta para ser feliz de verdad en este país es una abuela española", ha afirmado en un vídeo que no ha tardado en hacerse viral, una situación que recuerda a otros extranjeros que, como una estudiante filipina en La Rioja, comparten su proceso de adaptación.

La joven explica que echa en falta esa "energía de una abuela española" que tanto admira. Para Gabi, las abuelas en España son encantadoras, guapísimas y tienen mucha vitalidad, pero también son brutalmente honestas. "También te van a decir, 'Estás tonta cuando te comportas como gilipollas', y yo creo que me hace falta eso", ha comentado con humor. Esta visión de las relaciones familiares se suma a la de otros europeos que observan con curiosidad las costumbres de otros continentes, como la chocante confesión de Adrián Díaz sobre las calles de China.

Una amiga para escuchar a Sabina

En su mente, Gabi ya ha construido la relación ideal que le gustaría tener. Se imagina planes sencillos pero muy significativos, como salir a tomar algo juntas o compartir una de sus pasiones musicales. "Me gusta mucho Joaquín Sabina. Podríamos escuchar a Joaquín Sabina juntas", ha propuesto, pintando una imagen entrañable de esa amistad intergeneracional que anhela. Este tipo de observaciones sobre el modo de vida español se han convertido en un género en sí mismo, como demuestra la argentina que alucina con una costumbre en Barcelona.

Alamy Stock Photo Una jubilada en un balcón en Málaga

Un llamamiento viral

Con la esperanza de que su sueño se haga realidad, Gabi ha lanzado un llamamiento a sus seguidores. "Bueno, yo vivo en Barcelona, si conocéis a una abuela en Barcelona que quiere hacerse amiga mía, me la podéis presentar", ha dicho directamente a cámara. Aunque se muestra algo escéptica sobre el poder de la plataforma para este fin —"No sé si TikTok sirve mucho para eso. Vamos a ver"—, su petición ha generado una oleada de cariño y apoyo. Su caso se une al de otros extranjeros que se hacen virales por sus reacciones a la vida en España, como la joven colombiana que se volvió loca al ver a la policía en Madrid.