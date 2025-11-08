Sebas López saca pecho de su Lorca: "La garra a este equipo no se le puede negar"

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha mostrado su orgullo por el equipo tras la victoria por 2-1 ante la Deportiva Minera, un resultado que les permite salir de los puestos de descenso. El técnico ha destacado el mérito del triunfo, conseguido a pesar de contar con seis bajas importantes y ante un rival "configurado para ascender de manera directa". López ha afirmado estar "encantado de trabajar con ellos", elogiando a sus 23 jugadores por "partirse el pecho por el escudo".

Un vestuario enorme

López ha subrayado la unidad y la mentalidad del grupo como una de las claves del equipo. "Para mí es un vestuario enorme, es un vestuario de gente que quiere crecer aquí en el club", ha declarado. El técnico ha insistido en valores como "la humildad, el respeto y la unión" que reinan dentro, y ha puesto como ejemplo la implicación de los jugadores que, aun sin poder participar, "han estado con los compañeros" para ayudar y empujar al equipo.

El entrenador ha reconocido que el equipo sufrió "en muchas fases del juego", pero ha recordado que el fútbol "a veces es así de caprichoso", en alusión a otros partidos donde merecieron más. Esta vez, con apenas cuatro llegadas, han sumado "tres puntos de oro". También ha recordado un doloroso partido de pretemporada que generó dudas sobre el proyecto: "Recibimos mucha hostia y eso sí que me molestó", ha confesado, usando ese recuerdo como motivación.

Las claves del partido

Analizando el encuentro, Sebas López ha señalado que el viento en contra dificultó el juego en la primera parte. En la segunda, el equipo "ha presionado más alto" y el viento a favor les ha permitido dominar más y generar ocasiones. Ha elogiado el "gran partido" de Gabri López en banda derecha y el trabajo "enorme" de jugadores como Willy, que están acumulando un "desgaste enorme" ante la falta de recambios.

Sobre la portería, ha justificado la titularidad de Fran por las "otras características" que buscaban para este partido, aunque ha dejado claro que la confianza en los dos porteros es total. "Fran es un gran portero, como todos habéis visto en estos dos partidos", ha señalado, recordando que su otro guardameta, Nesta, también ha sido clave para que el Lorca fuera "uno de los equipos menos goleados del grupo" con tres porterías a cero.

José Ángel Ayala |COPE Sebas López, entrenador del CF Lorca Deportiva

Soñar desde la humildad

De cara al futuro, el técnico se ha mostrado cauto y ha fijado el objetivo más inmediato. "Nosotros no podemos marcar objetivos ni techos a medio o largo plazo. El techo y el objetivo es jugar contra Puente Genil", ha afirmado con rotundidad. La meta principal es "intentar conseguir los 42 puntos" que garanticen la permanencia y, a partir de ahí, todo es posible.

José Ángel Ayala |COPE Celebración de los jugadores del CF Lorca Deportiva del 2-1

A pesar de la prudencia, López no ha renunciado a la ambición y ve este resultado como un "punto de inflexión" por la "energía positiva" del vestuario. "Hay algo que no se compra, que es soñar y, ¿por qué no este equipo puede soñar?", ha reflexionado el entrenador. Ha concluido asegurando que queda "mucho camino por recorrer", pero que lo harán siempre "con los pies en el suelo".