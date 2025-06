Una argentina está en Barcelona y no se cree lo que pasa a las nueve de la noche en junio: "Completamente mareada"

Una joven argentina que vive en Barcelona se ha vuelto viral en TikTok tras publicar un vídeo en el que muestra su asombro por lo que ocurre a las nueve de la noche en pleno mes de junio. Su usuario es @bicmontero, y con una mezcla de humor y desconcierto, describe lo que para muchos españoles es parte de su cotidianidad: que siga siendo de día cuando el reloj roza las 21:00 horas. Lo que para ella es un desconcierto, para el resto se llama horario de verano.

“Estoy en España y estoy completamente mareada. Son las nueve de la noche, casi. O sea, faltan once minutos para que sean las nueve de la noche. ¡Y es de día!”, exclama Bic Montero en el vídeo, mientras graba la luminosidad que aún inunda las calles de la Ciudad Condal. “A mí ya me habían dicho que en verano los días en España duran más. Pero ¿qué tanto duran los días en España? ¡Hay luz! ¡Hay sol! No es que estoy exagerando”, insiste, dejando clara su sorpresa: “O sea, no está oscureciendo, familia”.

la herencia de Franco

Lo que la argentina ha descubierto es el resultado de una combinación de factores naturales y decisiones históricas. España, como el resto de la Unión Europea, aplica el cambio de hora dos veces al año. En marzo se adelanta una hora el reloj, lo que hace que anochezca más tarde. Pero en el caso de España, además, hay un añadido: en 1940, el dictador Francisco Franco decidió adelantar una hora el horario oficial del país para equipararlo al de la Alemania nazi, medida que nunca se revirtió.

Alamy Stock Photo Vista aérea con dron de la playa de Barcelona al atardecer

Esa anomalía horaria provoca que, en ciudades como Barcelona, el sol no se ponga hasta pasadas las 21:30 en junio. Y si uno se desplaza a Galicia, como le recordaron cientos de usuarios en los comentarios, la claridad puede durar hasta las 23:00. “Vente a Galicia que hay días con sol a las 23:30”, le sugería un internauta. Otro añadía: “Aquí en Galicia el 23 de junio suele ser de día desde las 06:15h hasta las 23:00h”. Una lluvia de reacciones y un debate identitario

Una lluvia de reacciones

El vídeo acumula ya miles de visualizaciones y comentarios, y ha desatado no solo explicaciones astronómicas sobre solsticios, hemisferios y equinoccios, sino también el eterno debate sobre la identidad territorial. Muchos usuarios discutieron si Cataluña es o no España, a raíz de los subtítulos del vídeo, donde Montero menciona que está en “España”. Comentarios como “Catalunya, no Espanya” o “Cataluña es España” acapararon respuestas airadas y decenas de réplicas, dejando entrever una vez más que cualquier fenómeno aparentemente inofensivo puede desatar polémicas profundas en redes sociales.

Otros, con más pedagogía, intentaron aclararle la situación con datos técnicos. “En 1939 serían dos horas menos. Entre que Franco adelantó una hora y España implementó el adelanto de una hora en verano…”, resumía un usuario, mientras otro apostillaba: “Nuestros días duran 24 horas. ¿Los de tu país cuánto?”.

Más allá de las bromas, lo que ha hecho Bic Montero ha sido poner sobre la mesa un tema recurrente en los últimos años: la necesidad de revisar el uso horario en España, un debate abierto tanto en el Congreso como en los medios.

Alamy Stock Photo El sol se pone sobre Barcelona el día que la ciudad alcanzó los 40 grados centígrados, la temperatura más alta jamás registrada en la capital catalana.

En su vídeo, Montero no pide una reforma del sistema, pero sí deja una pregunta que resume su desconcierto: “¿Por qué sigue siendo de día?”. La respuesta es compleja, pero su estupor ha servido, al menos, para que miles de personas se replanteen si en España realmente vivimos en la hora que nos corresponde. Y también para recordarnos que, en junio, el día en nuestro país no termina cuando uno lo espera.