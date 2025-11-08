Sito Alonso desvela la nueva identidad del UCAM Murcia: una defensa innegociable

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, ha analizado la victoria del equipo frente al Baxi Manresa, que eleva el balance del conjunto universitario a cinco victorias en seis partidos de Liga Endesa. El técnico ha destacado como una “grandísima noticia” la capacidad de ganar sin que varios jugadores importantes tuvieran su mejor día en ataque. Para Alonso, la principal conclusión es que “la verdadera arma o la verdadera herramienta que tenemos que utilizar es la intensidad defensiva ante cualquier circunstancia”.

La defensa como seña de identidad

El entrenador considera que la clave del éxito reside en el trabajo colectivo por encima del talento individual. “No somos nada sin la intensidad y sin el trabajo”, afirmó. Según Alonso, todo el equipo ha interiorizado esta filosofía, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, quienes celebran con entusiasmo las buenas acciones defensivas. “La defensa es lo que va a marcar que un equipo como el nuestro pueda optar a competir contra cualquiera”, sentenció.

El factor EmI Cate

Preguntado por el rendimiento de Emi Cate, autor de 12 puntos y 11 rebotes, Alonso ha elogiado la madurez del pívot rumano. Recordó su primera etapa en el club y calificó su decisión de marcharse a Rumanía como “la mejor decisión que tomó como jugador y como profesional”. El técnico considera que esa experiencia le sirvió para forjarse y que su regreso se ha producido gracias a “las ganas que tenía de volver a su casa, porque esta es su casa”, destacando además su calidad humana.

Una comunión total con la afición

El ambiente del pabellón fue otro de los puntos destacados por el técnico. “Es una gozada estar en el palacio”, expresó Alonso, quien se mostró emocionado al ver a tantos niños con la camiseta del UCAM. También se refirió a la celebración final, con los jugadores haciendo un corro con los aficionados, una iniciativa que “es idea de todos” y que busca transmitir alegría y conectar con la grada.

Finalmente, al ser preguntado sobre si este inicio de temporada es comparable al de hace dos campañas, cuando el equipo fue subcampeón de liga, Sito Alonso lo negó rotundamente. “No tiene nada que ver, es otro tipo de inicio”, explicó. Mientras que aquel equipo era más ofensivo, el actual destaca porque “todos quieren defender”. Alonso calificó a aquella plantilla como “leyenda” y afirmó que el equipo actual “está construyendo un camino” con su propio sello.