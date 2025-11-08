Josan González destaca el sufrimiento de los suyos para superar a Peñíscola

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia Costa Cálida, se ha mostrado "muy feliz" por conseguir la victoria frente a Peñíscola, la novena consecutiva del equipo. Sin embargo, ha sido muy claro al analizar el encuentro: "La realidad es que a nivel de juego creo que hemos sido sometidos en la mayor parte del partido". A pesar de todo, ha destacado la capacidad del equipo para "sufrir juntos".

La ambición como respuesta

El técnico ha elogiado el "partido increíble" de Peñíscola, insistiendo en que, en su opinión, "han sido netamente superiores a nivel de juego". Ante este escenario, González ha explicado que la reacción de los suyos llegó desde la audacia. "Cuando el partido se ha puesto feo con el 1-2, hemos apostado por jugadores más ofensivos", una decisión que les permitió conseguir un 1-4 que daba "mucha pausa" al equipo.

Hemos demostrado que tenemos una identidad, otra arma y que también vamos a tener que ganar partidos así cuando no estemos bien" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia FS

Para el preparador, este tipo de encuentros demuestran que el equipo tiene recursos más allá del dominio en el juego. "Hemos demostrado que tenemos una identidad, otra arma y que también vamos a tener que ganar partidos así cuando no estemos bien, pues desde el talento individual y desde la capacidad de sufrimiento juntos", ha señalado.

La figura de Edu

Una de las claves del partido ha sido la actuación del portero Edu. González ha puesto en valor el gran nivel de sus guardametas, fundamental para que el equipo sea "el menos goleado de la liga". Sobre el meta, ha afirmado que "ha sido [{muy destacado}, ha salvado muchísimas situaciones de gol, muchísimas muy claras] en un partido complicado".

Mejorar desde la victoria

A pesar de la racha de triunfos, el entrenador se ha mostrado autocrítico con el rendimiento del equipo: "Tenemos que mejorar en esa faceta de juego colectivo". No obstante, ha admitido que "siempre viene mucho mejor hacerlo desde la victoria", y ha marcado el camino a seguir para el futuro.

Queremos no solo ganar, sino también dar espectáculo y no sufrir tanto como hoy" Josan González Entrenador de ElPozo Murcia FS

Finalmente, Josan González ha hecho referencia a la dureza del calendario que afrontan, con una acumulación de partidos en pocos días, y a la necesidad de "recuperar piernas" y efectivos. También ha dedicado unas palabras de agradecimiento a los aficionados desplazados: "Tiene mucho mérito que esa gente haya venido hoy aquí a ayudarnos".