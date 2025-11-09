Adrián Colunga presume de la nueva mentalidad del Real Murcia tras la remontada

El entrenador del Real Murcia, Adrián Colunga, ha comparecido en rueda de prensa visiblemente satisfecho tras la victoria contra el Nàstic, destacando la importancia de los tres puntos conseguidos. "El esfuerzo de los jugadores es brutal, brutal. Se lo merecen, porque están trabajando muy bien", ha afirmado el técnico, poniendo en valor la actitud de su plantilla.

Uno de los aspectos más celebrados por Colunga ha sido la capacidad del equipo para sobreponerse a un marcador adverso. "Hemos remontado un partido, que hacía tiempo que este equipo no remontaba", ha señalado. Según el entrenador, este hecho es un claro indicador del cambio anímico del vestuario, ya que ante la dificultad, "la parte emocional vuelve a aparecer" y el equipo supo reaccionar.

El esfuerzo de los jugadores es brutal" Adrián Colunga Entrenador del Real Murcia

La confianza como motor del cambio

Colunga ha explicado que, desde su llegada, ha intentado transmitir a la plantilla su potencial. "Son muy buenos jugadores", ha insistido. El trabajo se ha centrado en "corregir" aspectos tácticos y, sobre todo, en recuperar anímicamente a futbolistas que no venían "de una racha positiva y necesitan estímulos". El resultado, según el técnico, es que ya "se van viendo pinceladas y, sobre todo, se van viendo estados de jugadores que han mejorado muchísimo" y cuya "confianza con y sin balón va aumentando".

Elogios individuales a Héctor

El entrenador ha dedicado unas palabras especiales para Héctor, a quien ya había dirigido "en tres categorías diferentes". Colunga se ha mostrado "encantadísimo" con su rendimiento y ha destacado su evolución: "Está viviendo cosas que le están convirtiendo en un jugador mejor cada día". Además, ha elogiado la "entereza que tiene un chico en esta categoría, tanto en ataque como en defensa".

Las claves de la victoria

A nivel de juego, el preparador ha apuntado que "hubo momentos muy buenos" y ha revelado que la jugada del primer gol llegó tras una secuencia de "doce pases consecutivos". Para Colunga, el fútbol "es un juego de errores continuos" y lo más importante es la reacción ante ellos. "Lo que más me siento orgulloso del equipo es que esa secuencia del gol viene después de que hayas encajado un gol", ha comentado.

Finalmente, Colunga ha reafirmado su filosofía del "partido a partido", sin fijarse en la clasificación. "Son tres puntos importantes, sí, también lo serán los de la semana que viene", ha manifestado, subrayando que la clave es el presente. "El fútbol es de los jugadores. Y hoy han estado muy bien en todas las fases", ha concluido.