El Partido Popular arrebata la victoria al PSOE en Valladolid y empata a 6 escaños en las elecciones de Castilla y León

El Partido Popular gana las elecciones en la provincia de Valladolid con María Pardo a la cabeza, al alcanzar el 36,19% de los votos y sumar un nuevo procurador, empatando a 6 escaños con el Partido Socialista de Patricia Gómez Urban que también crece hasta el 32,01%. Por su parte, Vox se mantiene firme como tercera fuerza política al retener sus 3 escaños con el 20,75% de los apoyos.

PSOE Valladolid

Un vuelco respecto a 2022

Estos resultados certifican el fuerte impulso de los populares en la circunscripción, con un crecimiento de más de 5 puntos respecto a los comicios de 2022. En aquellas elecciones, PP y PSOE también empataron en escaños, con 5 cada uno, pero la victoria en número de votos fue para los socialistas. El vuelco definitivo lo protagonizan Podemos y Ciudadanos, que pierden su representación por Valladolid en las Cortes al no alcanzar el 1% de los sufragios.

El nuevo mapa político

Con este escenario, los 15 procuradores que aporta Valladolid a las Cortes de Castilla y León se concentran exclusivamente en tres partidos: PP, PSOE y Vox. Esta concentración del voto deja sin escaño a las formaciones minoritarias y marca el inicio de una legislatura autonómica donde las fuerzas de derecha suman una mayoría holgada para gobernar.

El peso de la provincia

Valladolid, la provincia más poblada de la comunidad, reparte 15 de los 82 escaños del parlamento autonómico. Este peso demográfico convierte a la circunscripción en clave para la formación de mayorías regionales, ya que sus resultados tienen una influencia decisiva en el reparto final del poder en las Cortes de Castilla y León.