El Partido Popular recupera el liderazgo en la provincia de Burgos y arrebata un procurador al PSOE respecto a las autonómicas de 2022

El Partido Popular es la fuerza más votada en la provincia de Burgos en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León. Con el 97,84% escrutado, el reparto de los 11 procuradores de la provincia queda con 5 para el PP, 4 para el PSOE y 2 para Vox. Este resultado supone un cambio respecto a los comicios de 2022, ya que los populares suman un procurador más en detrimento del Partido Socialista, que pierde uno.

Ricardo Ordóñez 15M- Jornada electoral

En cuanto a porcentajes, un 35,22% del electorado de la provincia de Burgos ha votado al Partido Popular, lo que representa un aumento de más del 4% en comparación con 2022. Por su parte, el PSOE ha recibido el apoyo de un 34,25% de los votos, casi dos puntos más que en la anterior cita electoral. Vox también experimenta un crecimiento de casi dos puntos porcentuales, consolidándose con un 18,36% de los sufragios.

Ricardo Ordóñez 15M- Jornada electoral

El Partido Popular ha ganado las elecciones autonómicas en la provincia de Burgos, recuperando así una hegemonía que había perdido en las dos últimas convocatorias. Tanto en 2019 como en 2022, la victoria había sido para el Partido Socialista, liderado entonces por Luis Tudanca, quien también era el candidato a la Presidencia de la Junta.

Control de los principales municipios

El cambio de tendencia se refleja también en los resultados por municipios. En la capital burgalesa, el PP recupera la primera posición y se sitúa punto y medio por encima del PSOE. Sin embargo, en Aranda de Duero y Miranda de Ebro, el Partido Socialista repite como la fuerza más votada. Destaca el caso de Miranda, donde los socialistas han obtenido el apoyo de un 44,36% del electorado, más que la suma de PP y Vox juntos.

En estos comicios de 2026, la candidatura de los populares burgaleses ha estado encabezada por Marta Arroyo. El PSOE, por su parte, ha presentado como cabeza de lista a Daniel de la Rosa, mientras que el candidato de Vox por Burgos ha sido Iñaki Sicilia.

El PP necesitará a Vox en el plano autonómico

A nivel autonómico, con el 83% del voto escrutado, el Partido Popular ganaría las elecciones en Castilla y León. Los resultados le otorgan 33 procuradores de los 82 que compondrán las nuevas Cortes, mejorando su resultado de 2022 en dos escaños. Sin embargo, este resultado le obligaría a pactar con Vox, que se consolida como la tercera fuerza en la Comunidad con 14 parlamentarios, uno más que en los anteriores comicios.

El PSOE obtiene 30 procuradores, logrando también dos más respecto a 2022. Por otro lado, UPL conseguiría tres representantes, manteniendo su peso en las Cortes, mientras que Soria Ya bajaría de dos a un escaño, el mismo que logra mantener Por Ávila.

Con el escrutinio avanzado, se confirma la desaparición del Parlamento de Podemos-Alianza Verde y de Ciudadanos, formaciones que en la legislatura anterior contaban con un procurador cada una.