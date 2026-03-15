Segundo avance: crece la participación en dos puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones de Castilla y León

La jornada electoral en Castilla y León ha comenzado con un notable incremento en la participación. A las 14:00 horas, cinco horas después de la apertura de los colegios electorales, ya había ejercido su derecho al voto un 36,97% del censo, lo que se traduce en más de 700.000 personas. Este dato representa una subida significativa en la afluencia a las urnas durante la primera mitad del día.

Dos puntos por encima de 2022

El dato de participación de este mediodía es dos puntos superior al registrado en las anteriores elecciones autonómicas, celebradas en febrero de 2022. En aquella ocasión, a la misma hora, el porcentaje de votantes se situó en el 34,73%. El aumento refleja un mayor interés de los ciudadanos en estos comicios.

Por provincias, Palencia es la que cuenta con un mayor aumento porcentual respecto a los últimos comicios, con 3,27 puntos más, seguida de Soria (3,15 puntos) y Zamora (3,10 puntos). De momento, León es la provincia con el porcentaje de voto más bajo hasta el momento, con un 36,41%.

La jornada se desarrollará de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en que cerrarán los colegios y comenzará el recuento de votos. A las 18:00 se ofrecerá un nuevo avance con los datos de participación que permitirán analizar la evolución de la movilización del electorado.