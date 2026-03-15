Los candidatos afrontan la jornada electoral en Castilla y León entre la ilusión y la cautela

El candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, ejerce su derecho al voto en la Plaza de la Constitución de Salamanca.

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León han ejercido su derecho al voto durante las primeras horas de la jornada electoral. Todos han coincidido en un punto: la importancia de una alta participación para fortalecer la democracia y definir el rumbo de la comunidad para los próximos cuatro años, aunque han mostrado sensaciones muy distintas que van desde el nerviosismo a la esperanza.

El candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado el temprano incremento de la participación, afirmando que "cuanta más gente vaya a votar, mejor para todos". Aunque se ha mostrado cauto, ha reconocido que "las sensaciones han sido muy buenas a lo largo de la precampaña y de la campaña electoral" y ha confirmado que pasará las próximas horas "con tranquilidad" junto a su familia.

protagonismo para la ciudadanía

El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha votado a las 10.40 horas en el colegio Fuente del Rey de la capital soriana acompañado de sus dos hijos. En medio de un gran expectación mediática y rodeado de su equipo, Carlos Martínez ha subrayado que hoy es el día “para hacer visible Castilla y León a través de las urnas” y en el que el protagonismo lo tiene la ciudadanía que debe “alzar la voz” acudiendo a votar.

00:00 Volumen Cerrar COPE En Soria, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, vota en el Colegio Fuente del Rey.

El objetivo es lograr el gobierno" Carlos Martínez Candidato del PSOE

El candidato ha animado a todos a “ejercer esta responsabilidad y derecho y ser protagonistas de las elecciones” y se ha congratulado de que todas las mesas se hayan constituido sin incidencias. Martínez apuesta por que el PSOE “sea la lista más votada” en esta jornada electoral de manera que puedan “dar un vuelco tan necesario después de tantos años de derecha”. “Vamos a esperar a que la ciudadanía hable, decida, pero el objetivo es lograr el gobierno”, ha insistido el alcalde socialista que aspira ahora a presidir el ejecutivo regional.

Carlos Martínez admite que vive esta jornada “con muchos nervios”. El candidato pasará la mañana en familia dando un paseo por las márgenes del Duero y ya por la tarde estará rodeado de su equipo en el Hotel San Francisco de la capital soriana.

Es el día de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie" Carlos Pollán Candidato de Vox

Desde Vox, su candidato Carlos Pollán ha calificado el día como una jornada "de la esperanza, de la ilusión, de toda la gente que quiere que esto cambie". Tras una campaña "muy intensa", ha criticado que algunos medios han intentado "demonizar" a su formación y ha calificado de "absolutamente demencial" que otros "se permitieran el lujo de pedir el voto para otras formaciones" en la jornada de reflexión.

00:00 Volumen Cerrar COPE El candidato de Vox a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ejerce su derecho al voto en Carbajal de la Legua (León).

Una emoción más personal ha confesado Juan Gascón, candidato de Izquierda Unida–Sumar–Equo, a quien la jornada le ha generado "incluso más nervios que en otras ocasiones" porque su hijo mayor votaba por primera vez. Gascón ha defendido que la comunidad "merece una oportunidad" con políticas que pongan en el centro "el cuidado de la tierra y de las personas" y ha reclamado un debate centrado en retos como la despoblación.

00:00 Volumen Cerrar COPE En Palencia, el candidato de la coalición IU, Sumar y Verdes Equo, Juan Gascón, acude a votar en el Colegio Santa Rita.

Con una gran confianza se ha mostrado también la candidata de Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego, convencida de que "la voz del leonesismo, la voz del pueblo, tiene que estar donde se pueden resolver los problemas". Gallego se ha mostrado "satisfecha por el trabajo realizado" y ha pronosticado que su formación no solo logrará un grupo parlamentario propio, sino que incrementará su representación.

00:00 Volumen Cerrar COPE En Santa María del Páramo (León), la candidata de UPL, Alicia Gallego, ha votado en el colegio electoral.

El futuro en juego

El tono más trascendental lo ha empleado el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, quien ha realizado un llamamiento a que "nadie se quede en casa". Ha insistido en la importancia de la elección afirmando que "hoy nos jugamos el futuro" y ha deseado que el resultado propicie "una situación de cambio que yo creo que mucha gente anhela".

00:00 Volumen Cerrar COPE En Zamora, el candidato de Podemos - Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, asiste a depositar su voto en el Instituto Claudio Moyano.

Hoy nos jugamos el futuro" Miguel Ángel Llamas Candidato de Podemos

Preguntado por la agresión sufrida el sábado, Llamas ha confirmado que el incidente "está denunciado" y lo ha calificado de "muy doloroso", aunque ha evitado entrar en detalles para no generar más controversia. "La denuncia la formalicé en la comisaría de policía en Valladolid en el día de ayer, que la policía haga su trabajo", ha sentenciado, zanjando el tema con un "no quiero polemizar con nadie".

El cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, ha pedido prudencia a todos los vecinos de la comarca de Tierras Altas, que hoy han despertado con un paisaje nevado y con dificultades en algunas carreteras como la SO-615 y la SO-630. Ceña confía en que la vigilancia de la Guardia Civil garantice que todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto puedan hacerlo sin problemas.

00:00 Volumen Cerrar COPE En Soria, el candidato de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, acude a votar a su colegio electoral Picos Frentes.

El candidato de la formación sorianista aspira a “repetir o mejorar los resultados de hace 4 años” cuando obtuvieron 3 de los 5 escaños y se convirtieron en la fuerza más votada con el 42,5 por ciento de los votos. Ceña ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta jornada electoral “para que otros no decidan por ellos” y ha subrayado la importancia de acudir a las urnas. El candidato ha ejercido su derecho al voto a las 9.45 de la mañana en el CIFP Pico Frentes de la capital.

"En estas elecciones nos jugamos muchísimo, porque Ávila merece mucho mas”, afirmó hoy el candidato a la Presidencia de la Junta de Por Ávila, Pedro Pascual, tras ejercer su derecho al voto, al tiempo que se mostró convencido de que está “muy cerca” el segundo procurador.