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Pregón de la Semana Santa de Jerez 2025

A sus 55 años, este vejeriego de cuna y gaditano de adopción es, ante todo, un arquitecto de emociones que ha hecho de la palabra su forma de vida y de fe. Licenciado en Filología Anglo-Germánica y docente en el Colegio de las Carmelitas de Cádiz, Juan no solo enseña lenguas; traduce sentimientos.  Es un hombre de fe compartida, con un corazón repartido entre las cofradías de Vejer, Cádiz y Sevilla. Llega ahora a Jerez con la madurez de quien sabe que un pregón no se lee: se interpreta con el alma. Tras la técnica del filólogo y el oficio del actor, late el corazón sincero de un cristiano que vive por y para transmitir la Pasión

Pregón de la Semana Santa de Jerez 2025
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Juan Mera


Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

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