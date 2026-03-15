Aumenta la participación electoral en Soria en el primer avance de una jornada sin incidencias, con candidatos madrugadores y nieve en Tierras Altas

La jornada electoral ha comenzado en Soria sin incidencias destacadas a excepción del paisaje nevado con el que han despertado en Tierras Altas con algunas carreteras con precaución por nieve.

votos madrugadores de los candidatos por soria

La cabeza de lista del PP de Soria, Rocío Lucas, ha animado hoy a “la máxima participación de los sorianos en las urnas” y se ha felicitado del repunte de participación en las primeras horas de la jornada electoral.

La candidata popular Rocío Lucas ha votado en San Esteban de Gormaz

Lucas ha agradecido el esfuerzo y trabajo de todos los que hacen posible que las mesas se hayan constituido sin incidencias así como a todos los que participan en la tramitación de las elecciones y a los ciudadanos.

La candidata asegura que afronta la jornada electoral “con ilusión y respeto a lo que los ciudadanos nos quieran transmitir”.

Rocío Lucas ha votado a las diez de la mañana en el salón de actos de San Esteban de Gormaz.

bromas del candidato socialista

El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha votado a las 10.40 horas en el colegio Fuente del Rey de la capital soriana acompañado de sus dos hijos. Martínez ha saludado a los miembros de la mesa electoral con los que ha bromeado asegurando que había olvidado el DNI.

Concha Ortega El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ejerce su derecho al voto

En medio de un gran expectación mediática y rodeado de su equipo, Carlos Martínez ha subrayado que hoy es el día “para hacer visible Castilla y León a través de las urnas” y en el que el protagonismo lo tiene la ciudadanía que debe “alzar la voz” acudiendo a votar.

El candidato ha animado a todos a “ejercer esta responsabilidad y derecho y ser protagonistas de las elecciones” y se ha congratulado de que todas las mesas se hayan constituido sin incidencias.

Martínez apuesta por que el PSOE “sea la lista más votada” en esta jornada electoral de manera que puedan “dar un vuelco tan necesario después de tantos años de derecha”.

“Vamos a esperar a que la ciudadanía hable, decida, pero el objetivo es lograr el gobierno”, ha insistido el alcalde socialista que aspira ahora a presidir el ejecutivo regional.

Carlos Martínez admite que vive esta jornada “con muchos nervios”. El candidato pasará la mañana en familia dando un paseo por las márgenes del Duero y ya por la tarde estará rodeado de su equipo en el Hotel San Francisco de la capital soriana.

prudencia en varias carreteras sorianas por la nieve

El cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, ha pedido prudencia a todos los vecinos de la comarca de Tierras Altas, que hoy han despertado con un paisaje nevado y con dificultades en algunas carreteras como la SO-615 y la SO-630.

El candidato por Soria Ya, Ángel Ceña, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en estos comicios

Ceña confía en que la vigilancia de la Guardia Civil garantice que todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho al voto puedan hacerlo sin problemas.

El candidato de la formación sorianista aspira a “repetir o mejorar los resultados de hace 4 años” cuando obtuvieron 3 de los 5 escaños y se convirtieron en la fuerza más votada con el 42,5 por ciento de los votos.

Ceña ha hecho un llamamiento a la participación masiva en esta jornada electoral “para que otros no decidan por ellos” y ha subrayado la importancia de acudir a las urnas.

El candidato ha ejercido su derecho al voto a las 9.45 de la mañana en el CIFP Pico Frentes de la capital.

El cabeza de lista por Vox en la provincia de Soria, Miguel Contreras, también ha animado al voto de los sorianos en esta jornada del 15M y ha subrayado que es necesario que los ciudadanos sean conscientes que con esta elección “se juegan mucho”.

El candidato de Vox por Soria, Miguel Contreras, ha ejercido su derecho al voto en Villasayas, el pueblo del que es alcalde

Contreras ha ejercido su derecho al voto en la localidad de Villasayas, de la que es alcalde, y ha insistido que en los representantes políticos “son los que toman las decisiones políticas que conciernen a todos y que van a marcar el rumbo de España, de Soria y de Castilla y León.

Por su parte el candidato de Podemos Alianza Verde por Soria, Mario Calonge, ha emitido el voto en su colegio electoral, en Ólvega.