Pregón de la Semana Santa de Huelva 2026

Se convierte en la segunda mujer en la historia en subir al atril del Gran Teatro para pronunciar el pregón oficial, tomando el testigo diecisiete años después de que lo hiciera Esther Bazán. Vinculada profundamente a la Hermandad de la Borriquita, encarna en estas líneas la devoción heredada y el compromiso activo con las tradiciones de su tierra. En este Domingo de Pasión, no solo anuncia la llegada de la luz a Huelva, sino que nos ofrece un testimonio de fe auténtico, escrito "a su manera", para emocionar a una ciudad que ya se rinde ante su palabra