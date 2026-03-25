Miguel Ángel Ramírez en Deportes COPE Gran Canaria: "Queremos ser el motor del deporte de élite en nuestra tierra"

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, ha confirmado que, una vez alcanzados los 51 puntos, el objetivo claro del equipo es "meterse en promoción". El presidente se ha mostrado "muy contento" con la temporada, poniendo en valor la dificultad de la categoría al comparar la situación de la UD Las Palmas con la de Leganés y Valladolid, los otros dos equipos que descendieron y que, con presupuestos similares, "no están luchando por lo que nosotros estamos luchando".

Confianza en el proyecto de Pimienta

Ramírez ha reiterado su total confianza en el entrenador, a quien el club le ha propuesto renovar si no se consigue el ascenso. "Si se asciende, no hace falta negociar nada, porque él tiene un año más", ha aclarado. El presidente ha defendido la continuidad del técnico por su filosofía de juego y porque los proyectos a menudo requieren insistencia. "Yo creo que debemos de seguir insistiendo con la persona que hemos decidido que sea nuestro entrenador".

Debemos de seguir insistiendo con la persona que hemos decidido que sea nuestro entrenador" Miguel Ángel Ramírez Presidente de la UD Las Palmas

Un proyecto que va más allá del fútbol

El proyecto de futuro del club es ambicioso y no se limita al fútbol. La UD Las Palmas invertirá 60 millones de euros en la reforma del Estadio de Gran Canaria con el objetivo de gestionar el recinto en el futuro. Ramírez ha explicado que es una decisión de negocio y que el acuerdo con el Cabildo es, por ahora, una "declaración de intenciones". "Nosotros invertimos 60 millones de euros porque entendemos que con nuestro plan de negocio, la Unión Deportiva Las Palmas va a salir sobradamente beneficiada", ha afirmado.

Además, el presidente ha desvelado la intención de convertir a la UD Las Palmas en un club multidisciplinar. "Queremos ser el motor del deporte de élite en nuestra tierra", ha señalado. La idea es aglutinar a otros equipos de élite de la isla, como el Guaguas de voleibol o el de atletismo, y ya existen conversaciones avanzadas con varios de ellos.

Queremos ser el motor del deporte de élite en nuestra tierra" Miguel Ángel Ramírez Presidente de la UD Las Palmas

Otro de los grandes proyectos es la creación del "barrio de la Unión Deportiva Las Palmas" en unos terrenos propiedad del club en Almatriche, aunque ha matizado que las obras no comenzarían "hasta dentro de un par de años".

El mercado y la plantilla

En cuanto a la plantilla, Ramírez ha confirmado la renovación verbal del director deportivo, Luis Helguera, afirmando que para él tiene la misma validez que un acuerdo firmado. Sobre el futuro del portero Dink Horkas, ha reconocido que esperan ofertas: "Creo que es el mejor portero de la categoría y estamos abiertos a escuchar a quien quiera venir", aunque ha recordado que su cláusula es de 30 millones de euros.

Finalmente, el presidente ha expresado su deseo de que Jonathan Viera "jugara más de lo que juega", aunque respeta las decisiones del técnico, y ha confirmado que la llegada de Miyashiro ha aumentado la visibilidad del club en Japón. También ha admitido que si no se logra el ascenso, no hay "ninguna opción" de que continúe un jugador clave que acaba contrato.