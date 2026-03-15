Van a votar y terminan dirigiendo la mesa electoral: la curiosa anécdota de la jornada electoral del 15-M en Zamora

La jornada electoral de este 15 de marzo en Castilla y León se desarrolla con normalidad en la mayor parte del territorio, donde más de dos millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir a los 82 procuradores que formarán las Cortes autonómicas durante la próxima legislatura. Los colegios electorales han abierto sus puertas a las nueve de la mañana y, desde primera hora, miles de personas han comenzado a acudir a las urnas en una cita clave para el futuro político de la comunidad.

En total, la comunidad cuenta con miles de mesas electorales repartidas por sus nueve provincias, atendidas por ciudadanos designados por sorteo y supervisadas por personal de la administración y fuerzas de seguridad. El objetivo es garantizar el correcto desarrollo de la jornada y permitir que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto con normalidad.

En la provincia de Zamora, el censo electoral asciende a 138.953 votantes residentes, a los que se suman 23.122 zamoranos inscritos en el extranjero, que también tienen derecho a participar en estos comicios. De la circunscripción zamorana saldrán siete procuradores que representarán a la provincia en el Parlamento autonómico.

Una mesa formada por los propios votantes en Toro

Uno de los episodios más llamativos de la mañana se ha producido en la localidad de Toro. Allí, una de las mesas electorales no pudo constituirse a la hora prevista porque ninguno de los miembros designados —ni titulares ni suplentes— se presentó en el colegio electoral.

Ante esta situación, y siguiendo el procedimiento establecido, los primeros ciudadanos que acudieron a votar tuvieron que asumir el papel de presidente y vocales para poder poner en marcha la mesa y garantizar que el proceso electoral pudiera desarrollarse con normalidad.

El incidente provocó un pequeño retraso en la organización del dispositivo en el municipio. Según explicó el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, en la primera comparecencia informativa del día, Toro fue la última localidad de la provincia en completar la constitución de todas sus mesas electorales, algo que finalmente se logró a las 9:20 horas.

La situación quedó resuelta sin mayores consecuencias y la votación comenzó poco después con normalidad, aunque la escena dejó una de las anécdotas más comentadas de la jornada en la provincia.

Otras incidencias y curiosidades en la comunidad

Más allá de este episodio, el inicio de la jornada electoral ha transcurrido sin incidentes graves en Castilla y León, aunque sí se han registrado algunas situaciones singulares propias de municipios muy pequeños.

En varias localidades de la provincia de Burgos —como Villamedianilla, Jaramillo Quemado o Tinieblas de la Sierra— las mesas se han constituido con ciudadanos procedentes de otros municipios debido al escaso número de habitantes, algo que puede ocurrir en núcleos de población muy reducidos.

También en la provincia de Soria se han producido casos similares en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz o Escobosa de Almazán. En estos casos, la administración ha previsto facilitar transporte en taxi a quienes lo necesiten para regresar posteriormente a sus localidades y ejercer su derecho al voto.

Otra incidencia se registró en Fuentes de Magaña, donde el censo electoral no había llegado al inicio de la jornada. El problema se solucionó rápidamente después de que el Instituto Nacional de Estadística enviara el documento por correo electrónico a la secretaría municipal.

Con estas anécdotas ya resueltas, la jornada electoral continúa con normalidad en Castilla y León, donde los ciudadanos decidirán con su voto la nueva composición del Parlamento autonómico y el equilibrio político que marcará el próximo Gobierno de la comunidad.