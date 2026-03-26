Motril acoge las VI Olimpiadas Nacionales de la Fundación Educativa Santo Domingo

La primera edil motrileña, Luisa García Chamorro, acompañada por la representante de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD) y Directora General del Colegio de La Presentación de Granada FESD, Silvia Rojas Cantal; el profesor de La Presentación de Granada FESD, Lorenzo Ruiz Antúnez; y el teniente de alcalde de Deportes, Daniel Ortega Moreno; presentaron las VI Olimpiadas Nacionales de la Fundación Educativa Santo Domingo (FESD), un evento que se celebrará del 13 al 17 de abril de 2026 y que reunirá a alumnado y profesorado de los distintos centros educativos que la Fundación tiene repartidos por toda España.

La elección de Motril como sede responde a su capacidad organizativa, la calidad de sus instalaciones deportivas y su experiencia en la celebración de eventos, factores que permitirán acoger con garantías esta cita nacional del deporte escolar. La alcaldesa motrileña no ha dudado en expresar que “es un auténtico orgullo para Motril anunciar que nuestra ciudad será sede de las VI Olimpiadas Nacionales de la Fundación Educativa Santo Domingo”, un evento que, durante su celebración, “traerá a cerca de 2.000 alumnos y alumnas, junto a sus profesores, a nuestra ciudad procedentes de distintos puntos de España”.

“No estamos ante la presentación de un simple evento deportivo, sino que presentamos una gran oportunidad para Motril. Una oportunidad para mostrarnos como lo que somos, una ciudad preparada, acogedora y capaz de organizar eventos de cualquier magnitud. Esta ciudad va a estar a la altura, no tengo ninguna duda. Motril está preparada e ilusionada y se convertirá en un punto de encuentro para toda España”, resaltó García Chamorro.

Este encuentro deportivo escolar constituye el evento nacional más importante de la Fundación Educativa Santo Domingo. “La celebración de estas olimpiadas supone una gran oportunidad para que nuestros alumnos compartan experiencias, conozcan a estudiantes de otros centros y vivan el deporte como un espacio de encuentro y aprendizaje”, destacan desde la organización del evento. Durante cuatro jornadas, estudiantes de categorías alevín, infantil y cadete, a partir de los 10 años, participarán en distintas disciplinas deportivas como fútbol 7, baloncesto, balonmano, voleibol 4x4, atletismo, natación y ajedrez, además de asistir a exhibiciones de gimnasia rítmica y artística.

Inauguración, el 14 de abril

La inauguración oficial tendrá lugar el 14 de abril en el estadio municipal de atletismo ‘Emilio Hidalgo Pérez’, con un desfile de los centros participantes, intervenciones institucionales y exhibiciones deportivas. Tras el acto inaugural comenzarán las primeras pruebas de atletismo y competiciones deportivas.

Las diferentes pruebas se desarrollarán en varias instalaciones deportivas municipales de Motril, entre ellas el pabellón municipal ‘Emilio Antúnez’, el pabellón municipal de Deportes, los campos de fútbol municipales y el complejo municipal de piscinas ‘José Vinuesa Tentor’, que acogerá las pruebas de natación. En este contexto, el teniente de alcalde de Deportes Daniel Ortega explicó que “desde el Ayuntamiento vamos a poner a disposición todas las instalaciones deportivas de la ciudad”, con el firme objetivo de que “los niños y niñas que nos visiten disfruten de nuestra gastronomía y nuestra tierra”, convirtiendo a Motril en “el epicentro deportivo del país”.

La clausura de las olimpiadas tendrá lugar el 17 de abril, jornada en la que se disputarán las últimas finales y se realizará la entrega de medallas y trofeos a los equipos y deportistas más destacados del campeonato. Según la organización, estas olimpiadas pretenden promover los valores del deporte, fomentar la actividad física en edad escolar y fortalecer la convivencia entre alumnos y docentes, convirtiéndose en una experiencia educativa que va más allá de la competición.

38 colegios de 29 localidades

La Fundación Educativa Santo Domingo de la Familia Dominicana (dominicos/dominicas), dispone de 38 colegios en el territorio nacional en diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y Navarra) y en 29 localidades, uno de ellos en Motril, el colegio Santo Rosario FESD.

“Estas olimpiadas las organiza la Fundación Educativa Santo Domingo, con la colaboración como colegio organizador del Colegio La Presentación FESD de Granada, y del Colegio Santo Rosario de Motril, y ante todo gracias a la generosa colaboración del Ayuntamiento de Motril y del resto de patrocinadores”, expresaron desde la organización.