Pregón de la Semana Santa de Marbella 2026
Cercano y profundo conocedor de la Semana Santa, la vida y el ministerio de José Antonio Sánchez, están profundamente vinculados a la Diócesis de Málaga y a Marbella, donde actualmente sirve como párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación. En la actualidad es Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral de Málaga. En su pregón ofrece el alma de un cura que "lleva 44 años caminando y siendo pastor, un pobre pastor de un montón de ovejas buenísimas como las que me han tocado aquí en Marbella”.
Andalucía - Publicado el
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