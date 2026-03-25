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Semana Santa en Guadix
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Pregón de la Semana Santa de Guadix 2026

Vive en Tarragona pero viaja regularmente hasta Guadix para asistir a los actos que organizan sus cofradías, incluidos los ensayos de costaleros. Pertenece a las cofradías Las Lágrimas, Santo Sepulcro, Entrada de Jesús en Jerusalén y Jesús Nazareno "El Llavero".  Este cofrade y notario ha decidido que en su pregón participe su esposa, cantante lírica que interpreta algunas de las canciones que se suelen escuchar en Guadix durante la Semana Santa. El suyo es un pregón de un profundo sentimiento religioso y donde lo familiar adquiere un protagonismo especial.

Pregón de la Semana Santa de Guadix 2026
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Víctor Segura


Redacción COPE Andalucía

Andalucía - Publicado el

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