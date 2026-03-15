Un intérprete de signos y mesas improvisadas: las primeras anécdotas de la jornada electoral en Castilla y León

La conformación de las 4.470 mesas electorales conformadas en Castilla y León ha dejado las primeras anécdotas de la jornada. Según confirmó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se han registrado varias incidencias singulares, como la necesidad de un intérprete de signos en Soria o la improvisación para constituir las mesas en varias localidades.

Casos singulares en Soria

Uno de los casos más llamativos se ha registrado en la localidad soriana de San Leonardo de Yagüe, donde un miembro de la mesa con discapacidad auditiva ha querido ejercer su derecho, prestándosele asistencia a través de un intérprete de signos. Además, en Fuentes de Magaña, también en Soria, se tuvo que enviar el censo por correo electrónico ante la ausencia del mismo a la hora de conformarse la mesa.

Problemas para constituir las mesas

En los municipios burgaleses de Tinieblas de la Sierra, Villamedianilla y Jaramillo Quemado, y en los sorianos de Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán, se ha tenido que recurrir a vecinos de localidades cercanas para poder constituir las mesas.

Una situación particular se ha vivido en Toro (Zamora), donde una mesa se conformó con los primeros ciudadanos que acudieron a votar al colegio, debido a que se ausentaron tanto los titulares como los reservas.