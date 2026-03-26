Águilas destina 1,1 millones de euros a un plan para asfaltar 22 de sus calles

El Ayuntamiento de Águilas ha puesto en marcha una nueva fase de su plan municipal de asfaltado de calles con una inversión de 1,1 millones de euros.

El alcalde, Cristóbal Casado, ha supervisado el inicio de unas obras que prevén mejorar el firme en una superficie viaria de 50.000 metros cuadrados.

Prioridades y zonas de actuación

En total, las obras llegarán a 22 calles de la localidad. Los trabajos, que ya han comenzado en la calle Aire, se ejecutarán en distintos puntos del municipio como El Hornillo, Los Geráneos, Los Collados, El Rubial y en varias vías del polígono industrial.

Casado ha afirmado que el consistorio es "consciente de la necesidad de asfaltar muchísimas calles" y que se ha trabajado en función de un análisis previo para establecer las prioridades.

Nuevas y futuras actuaciones

Los fondos para financiar esta operación proceden de la liberación de remanentes de crédito del presupuesto municipal.

El alcalde ha adelantado que en los próximos meses se acometerán otras actuaciones importantes, como la renovación integral de la travesía de Calabardina y de la calle Marín Menú. Estas mejoras se suman a la que ha terminado hace unas semanas en la calle Miguel Hernández.