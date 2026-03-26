¿Jerez contó con la Iglesia para aspirar a ser Capital Europea de la Cultura?: "No, rotundamente no, ni se nos convocó a ninguna reunión para nada"

A toro pasado llega la pregunta. Jerez de la Frontera agotó su posibilidad de convertirse en Capital Europea de la Cultura 2031 en el último corte, hace apenas unos días. Pero ha sido ahora cuando se ha puesto la mesa, coincidiendo en nuestro último 'Carrera Oficial' de la Cuaresma el delegado de Cultura del Ayuntamiento Francisco Zurita y el sacerdote Luis Piñero, vicario de Evangelización y, en el Cabildo Catedral, canónigo mayordomo y prefecto de Liturgia. Escúchalos aquí.

00:00 Volumen Descargar Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26

"Ni a Dios ni a la Iglesia", enfatiza Piñero sobre esa falta de consideración ante la capitalidad con la institución que pone a disposición de la ciudad tal cantidad de patrimonio monumental. "Catedral es siempre una locura" resume, por otra parte, al comenzar a analizar el papel del primer templo diocesano en las estaciones de penitencia de las cofradías. "El templo, la ubicación del templo, los escasos medios que tenemos para tantas cosas..."

Gabriel Álvarez 'Carrera Oficial' 25-03-26, con José Manuel García Cordero, Luis Piñero y Francisco Zurita

Sobre qué induce a cambiar el modelo del rezo de las preces en la Catedral en el momento de que las hermandades hagan estación de penitencia, a la búsqueda desde estas corporaciones de una mayor agilidad, Piñero tiene una idea clara: "Las preces, la oración y la vida orante en un templo, y en la Catedral, la marca la Catedral". Lo señala recordando cómo al principio del mandato del actual Consejo "había alguna queja de hermanos mayores sobre que eran muy breves, y se ampliaron, pero como hay que recortar los tiempos que se pierden en otros sitios ahora todo es correr".

Hubo queja de hermanos mayores de preces breves, y se ampliaron, pero ahora hay que recortar tiempos que se pierden en otros sitios y ahora todo es correr" Luis Piñero Carrasco Vicario de Evangelización, canónigo mayordomo y prefecto de Liturgia

También ha aprovechado para pedir "un cambio de mentalidad" y mayor civismo para evitar altercados y suciedad en el entorno del primer templo. Piñero ha querido aclarar la controversia sobre el donativo de 6.000 euros de las hermandades para los gastos de la Catedral. Ha calificado la cifra como "un granito de arena" en comparación con los cerca de 180.000 euros que cuesta el mantenimiento anual del templo y ha confirmado que la aportación es voluntaria.

Aquí parece que siempre estamos en una guerra continuada, cabildo catedral versus unión de hermandades y... no es cierto" Luis Piñero Carrasco Vicario de Evangelización, canónigo mayordomo y prefecto de Liturgia

Las relaciones entre el Cabildo y la Unión de Hermandades también han sido objeto de comentario. "Aquí parece que siempre estamos en una guerra continuada, cabildo catedral versus unión de hermandades y... no es cierto", ha afirmado Piñero, asegurando que el diálogo es fluido y que los conflictos que surgen "se resuelven", como el reciente malentendido sobre las preces en la estación de penitencia.