Los momentos más sobrecogedores del Vía Crucis del Cristo del Socorro de Cartagena que no te puedes perder en el inicio de la Semana Santa en España

La Semana Santa en España se inicia en la madrugada del Viernes de Dolores. Será a las 3.30 horas cuando esta singular procesión Vía Crucis salga a las calles de Cartagena desde la calle Sepulcro rompiendo con fervor el silencio de la noche oscura.

La agrupación del Santísimo Cristo del Socorro y la de la Santísima Virgen de la Soledad del Consuelo conforman un especial cortejo con la austeridad de sus alumbrantes que será acompañado por miles de personas que se acostarán de día.

Sin marchas procesionales, solo con el tambor con sordina irán rezando las diferentes estaciones en una noche que es espera fría, pero sin inclemencias meteorológicas.

Ofrece en su recorrido varios momentos de profunda emoción para los fieles y visitantes. Entre ellos, destacan tres paradas principales que marcan el recorrido. La primera es la llegada a la Plaza de San Ginés, donde espera la mayor afluencia de público para recibir al cortejo. Es el primer consejo del Hermano Mayor.

Pavía recuerda que procesión continúa con otros dos actos de gran simbolismo: la estación de penitencia ante la patrona, la Virgen del Rosell, que tiene lugar en la puerta de Santa María de Gracia, y la eucaristía en la Basílica de la patrona de la ciudad, la Virgen de la Caridad.

Un enclave para una experiencia única

Para quienes asisten por primera vez, existe una recomendación que promete una experiencia 'impresionante'. Se aconseja subir a mitad de la calle de la Concepción para presenciar el descenso del viacrucis, un momento de gran solemnidad.

La calle de la Concepción es muy especial" Javier Pavía Hermano Mayor

El ambiente que se vive en este tramo es la razón de su fama. 'La calle de la Concepción es muy especial', aseguran los conocedores. La poca luz, la falda del monte como telón de fondo y la ausencia de casas crean una atmósfera de recogimiento única durante la procesión.

Tanto la información de esta primera procesión de la Semana Santa cartagenera , como del resto, se puede encontrar en la Guía el Estandarte de COPE. Mil ejemplares serán repartidos en la tarde de este Viernes de Dolores en el centro de la ciudad junto a una bolsa conmemorativa.