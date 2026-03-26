El secreto del gató de almendra mallorquín que conquista dos estrellas en Bruselas

El Forn i Pastisseria Trias, ubicado en Secar de la Real (Palma), ha recibido un importante reconocimiento internacional. Su gató de almendra ha sido galardonado con dos estrellas en el certamen International Taste Awards de Bruselas, un concurso donde reconocidos chefs y críticos valoran a ciegas productos de todo el mundo.

La tradición como bandera en Semana Santa

Para Pep Trias, maestro artesano del horno, estos días previos a la Semana Santa son de un trabajo frenético. Los productos estrella son las tradicionales panades, los robiols y las monas de pascua. Aunque elaboran crespells durante todo el año, destaca que en estas fechas "la demanda es importante".

Trias se muestra como un firme defensor de la tradición frente a las innovaciones en estas elaboraciones. "Yo creo que se mantiene lo tradicional y creo que es lo que hemos de fomentar", afirma. El artesano subraya la responsabilidad de su oficio en la preservación del patrimonio cultural y gastronómico.

Si no somos nosotros quienes debemos mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura, tendríamos un problema" Pep Trias Pastelero

Este compromiso con lo auténtico es, a su juicio, lo que ha definido a los hornos de Mallorca durante generaciones. "Si no somos nosotros quienes debemos mantener nuestras tradiciones y nuestra cultura, tendríamos un problema", sentencia Trias, quien considera que el éxito reside en mantener las recetas originales.

El secreto está en la almendra de Mallorca

El camino del gató de almendra hasta el estrellato comenzó en 2018 con el apoyo de la Conselleria de Agricultura. La pastelería decidió entonces apostar por promocionar este dulce icónico, confiando en la calidad de la materia prima local.

La clave de su sabor diferencial reside en la ametlla de Mallorca. "Es una almendra que desprende mucho aceite, explica Trias. Esta característica le aporta una textura y jugosidad únicas que sorprendieron al exigente jurado de Bruselas.

Es una manera de potenciar un producto típico de Mallorca" Pep Trias

El galardón ha tenido una "repercusión muy importante", despertando la curiosidad de la clientela y reforzando la filosofía del obrador. "Es una manera de potenciar un producto típico de Mallorca", comenta Trias, que insiste: "no hemos inventado nada, simplemente mantenemos esta tradición".