Valladolid une vino, tapas de campeonato y música en su gran fiesta gastronómica

La Acera de Recoletos de Valladolid vuelve a ser el epicentro de la gastronomía con la segunda edición del evento 'Vino + Tapas'. La cita, que se enmarca en las Fiestas de San Pedro Regalado, se celebrará del 15 al 17 de mayo y combinará una selección de vinos de Castilla y León, alta cocina en miniatura y un cartel de música en directo con acceso gratuito. Con esta iniciativa, la ciudad consolida su posición como referente enogastronómico a nivel nacional e internacional.

Una experiencia para todos los públicos

El evento ofrece dos modalidades de acceso a su propuesta vinícola y gastronómica. Se pueden adquirir los pasaportes 'Concurso Nacional' y 'Campeonato Mundial' por 15 euros, que incluyen tres pinchos, dos tickets de vino, un guiso, una copa y un portacopas. Como novedad, este año también se podrán comprar tapas de forma individual a 3,5 euros, así como tickets de vino o mosto a 2 euros.

Los pasaportes están disponibles en venta anticipada a través de la web info.valladolid.es, además de en las taquillas del evento. Esta edición incorpora opciones como el mosto para ampliar la oferta a más asistentes, buscando una experiencia más flexible y accesible para todos.

Vino + tapas en Valladolid

Vinos de la tierra y tapas premiadas

El apartado enológico contará con la participación de 67 bodegas de las cinco Denominaciones de Origen de la provincia: Cigales, León, Ribera del Duero, Rueda y Toro. Además, las propias D.O. organizarán catas en la Oficina de Turismo para profundizar en la riqueza vitivinícola del territorio.

La gastronomía estará representada por las seis tapas ganadoras de los certámenes nacional y mundial de 2025. El pasaporte mundial incluye 'Humo bajo la tapa' (Australia), 'Esmeralda' (Taiwán) y 'La reina del mar' (Noruega). Por su parte, el pasaporte nacional ofrece 'Milpa' (Valladolid), 'Tronko Porko' (Castellón) y 'Perdiz, maíz y escabeche' (Ciudad Real).

Música en directo para la mejor compañía

La experiencia se completa con un programa de música en directo y gratuita en una carpa en la misma Acera de Recoletos. El cartel incluye a Mr. Kitos (viernes 15 y domingo 17), Carlos Areces DJ Set (viernes 15), Paco Devotion (sábado 16), OscarMina DJ (sábado 16) y el grupo Sidonie (sábado 16).

Esta segunda edición de 'Vino + Tapas' está organizada por el Ayuntamiento de Valladolid y cuenta con la colaboración de las Denominaciones de Origen, las Rutas del Vino y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. El evento reafirma la apuesta de la ciudad por un turismo de calidad que fusiona tradición, innovación y disfrute.