Carlos Martínez gana escaños para el PSOE y lanza un aviso a PP y Vox: "Nos vamos a ver dentro de muy poco"

Carolina Tabanera analiza desde el cuartel general de los socialistas en Soria el resultado del PSOE en las elecciones de Castilla y León

El PSOE de Castilla y León ha mejorado sus resultados de 2022 en las últimas elecciones, obteniendo 30 procuradores, dos más que en la anterior cita. Sin embargo, la sensación en la sede socialista es agridulce, ya que su candidato, Carlos Martínez, no ha ocultado que esperaba “ser la fuerza más votada”, aunque se ha mostrado convencido de que su partido no está “amortizado”.

Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales

Carlos Martínez, candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León De Cerca Escuchar

En estos comicios autonómicos hay cuestiones a tener en cuenta. Pese a no alcanzar la victoria, Carlos Martínez ha cosechado varios triunfos importantes, como arrebatar un procurador a Soria ¡YA! en su provincia y ganar también en León, además de conseguir el sexto procurador en la provincia de Valladolid.

El candidato socialista, que se hizo esperar, fue recibido por afiliados y simpatizantes en el cuartel general organizado en la capital soriana al grito de “¡Presidente, presidente!”, dándose un baño de masas en el hotel Convento de San Francisco de Soria.

Advertencia a PP y Vox

Tras felicitar al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, Martínez le ha lanzado una pregunta directa: “¿y ahora qué?”. También ha retado a Vox, a cuyos miembros ha preguntado “hasta qué punto están dispuestos a ser la muleta permanente del Partido Popular”. Según el líder socialista, los ciudadanos les están diciendo “alto y claro que si siguen así, tienen los días contados”.

Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, valora los resultados electorales

Si siguen siendo la muleta del PP, tienen los días contados" Carlos Martínez Candidato del PSOE en Castilla y León

En su análisis, ha señalado que se verá “cómo esa derechita valiente sigue siendo la derechita cobarde que apoya al PP”. También ha cuestionado “hasta dónde está Feijóo dispuesto a ceder” en temas como “el derecho de las mujeres, de los territorios rurales, de los agricultores y los ganaderos” para finalmente “vendernos al mejor postor”.

Un nuevo tiempo sin la alcaldía de Soria

El resultado electoral abre un nuevo escenario personal y político para Carlos Martínez, quien ha estado 20 años al frente de la alcaldía de Soria. El candidato socialista ha confirmado su futuro inmediato: “Cuando recoja el acta de procurador, dejaré la alcaldía”. Esta decisión marca el inicio de una nueva etapa en el socialismo castellanoleonés.

Miriam Chacón El candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a su llegada al hotel en la noche electoral acompañado de Daniel De la Rosa

Aunque ha reconocido no estar contento con la derrota, Martínez ha calificado los resultados de “buenos” y los ha atribuido al trabajo de las candidaturas socialistas en cada provincia. Se ha mostrado convencido de que, aunque tarden “más o menos, pero la realidad es que hoy estamos mucho más cerca del cambio” y ha criticado a quienes daban por “amortizado” al partido.

Hay partido de vuelta

Con la vista puesta en la nueva legislatura, Martínez ha insistido en que el PSOE tiene “valores y proyecto de futuro para esta tierra” y ha lanzado una seria advertencia sobre la “falta de reconocimiento y la solvencia” que, a su juicio, presenta el futuro gobierno. “Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de muy poco”, ha sentenciado, convencido de que “hay partido de vuelta”.

Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de muy poco" Carlos Martínez Candidato del PSOE en Castilla y León

El líder socialista ha asegurado que el PSOE “va a ejercer la responsabilidad y su papel en democracia”. Exigirá “una ley contra la violencia machista, una ley contra la despoblación, una ley para la ordenación del territorio, una ley de desarrollo rural y medidas para la crisis derivada de la guerra”, desde el convencimiento de que “en esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda todas”.