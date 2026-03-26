Cedeira inaugura este viernes una exposición fotográfica para situar su 'Rapa das Bestas' al nivel de las más reconocidas

El Concello de Cedeira pondrá en marcha este viernes, a las 19:00 horas, una exposición fotográfica dedicada a la 'Rapa das Bestas' en el Museo Terras de Cedeira, ubicado en el antiguo Palacete del municipio.

La muestra reúne instantáneas realizadas por autores procedentes de varias zonas de España y tiene como principal objetivo promocionar esta tradición ancestral del municipio, así como equipararla al nivel de otras rapas más consolidadas y conocidas en el ámbito nacional.

La inauguración, abierta al público, supone un nuevo paso en la estrategia del Concello para poner en valor el patrimonio etnográfico vinculado al mundo rural y las celebraciones que conforman la identidad cultural de Cedeira.

La exposición podrá visitarse en el museo, antiguo Palacete, hasta finales de mayo, con el propósito de acercar a vecinos y visitantes la riqueza de una de las tradiciones más arraigadas del municipio.