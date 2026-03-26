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Cedeira inaugura este viernes una exposición fotográfica para situar su 'Rapa das Bestas' al nivel de las más reconocidas

La muestra, que se abre en el Museo Terras de Cedeira, reúne imágenes de autores de distintas zonas de España con el objetivo de promocionar la tradición local

Cartel con la muestra que se podrá ver en Cedeira

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Cartel con la muestra que se podrá ver en Cedeira

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

El Concello de Cedeira pondrá en marcha este viernes, a las 19:00 horas, una exposición fotográfica dedicada a la 'Rapa das Bestas' en el Museo Terras de Cedeira, ubicado en el antiguo Palacete del municipio.

La muestra reúne instantáneas realizadas por autores procedentes de varias zonas de España y tiene como principal objetivo promocionar esta tradición ancestral del municipio, así como equipararla al nivel de otras rapas más consolidadas y conocidas en el ámbito nacional.

La inauguración, abierta al público, supone un nuevo paso en la estrategia del Concello para poner en valor el patrimonio etnográfico vinculado al mundo rural y las celebraciones que conforman la identidad cultural de Cedeira.

La exposición podrá visitarse en el museo, antiguo Palacete, hasta finales de mayo, con el propósito de acercar a vecinos y visitantes la riqueza de una de las tradiciones más arraigadas del municipio.

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